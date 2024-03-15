Болгарские традиции в Одесской области: масленичное очищение, конные смотрины и вкусные топчета

В некоторых селах еще живы и старые болгарские традиции, о которых мало кто знает. О них нам рассказала жительница села Ореховка Кубейской громады Лидия Букарь:

— На Масленицу среди традиционно праздничных блюд главными на столе всегда были топчета (пончики) и белая халва. Все пары, которые официально обручились в течение года, должны были в Прощеное воскресенье навестить своих крестных и родителей, прийти к ним с подарками. Также в семьях устраивали обряд «хамкане»: сваренное вкрутую яйцо чистили, привязывали на длинную веревку и раскручивали — дети должны были его словить ртом, не помогая себе руками. Это была любимая забава детей. Тот, у кого получалось схватить яйцо, сразу становился самым важным в доме. Кроме того, считалось, что этот ребенок не будет болеть весь год.

С нетерпением ждали этого дня и юноши с девушками. Те парни, у которых были лошади, украшали их цветами и катались по селу, демонстрируя красоту как коня, так и свою. Кроме того, этот выезд был своего рода подготовкой к предстоящему Тодоровдню – традиционным конным состязаниям в первую субботу после Масленицы. Девушки надевали все новое и нарядное и тоже выходили гулять, наблюдая за парнями. Ведь это была последняя возможность покрасоваться друг перед другом перед последующим постом, во время которого нельзя устраивать гуляния и вечеринки.

Кульминация масленичной традиции проходила вечером. Возле каждого дома собирались люди, разводили костер и по очереди прыгали через него три раза. Причем прыгали и стар и млад. Так всем селом прогоняли зло и освобождали место для благодати и добра.