Новости Одессы и Одесской области

Болгарские традиции в Одесской области: масленичное очищение, конные смотрины и вкусные топчета

Болгарские традиции в Одесской области: масленичное очищение, конные смотрины и вкусные топчета

На календаре уже весна, но у природы свои законы. Зима отступает только с приходом Масленицы, когда встречается с весной. Тогда люди сбрасывают с себя тяжесть обид, очищаются, прыгая через костер, и наедаются вдоволь перед Великим постом. Это традиции, которые знают и соблюдают многие люди, независимо от этнического происхождения.

В некоторых селах еще живы и старые болгарские традиции, о которых мало кто знает. О них нам рассказала жительница села Ореховка Кубейской громады Лидия Букарь:

Лидия Букарь

— На Масленицу среди традиционно праздничных блюд главными на столе всегда были топчета (пончики) и белая халва. Все пары, которые официально обручились в течение года, должны были в Прощеное воскресенье навестить своих крестных и родителей, прийти к ним с подарками. Также в семьях устраивали обряд «хамкане»: сваренное вкрутую яйцо чистили, привязывали на длинную веревку и раскручивали — дети должны были его словить ртом, не помогая себе руками. Это была любимая забава детей. Тот, у кого получалось схватить яйцо, сразу становился самым важным в доме. Кроме того, считалось, что этот ребенок не будет болеть весь год.

С нетерпением ждали этого дня и юноши с девушками. Те парни, у которых были лошади, украшали их цветами и катались по селу, демонстрируя красоту как коня, так и свою. Кроме того, этот выезд был своего рода подготовкой к предстоящему Тодоровдню – традиционным конным состязаниям в первую субботу после Масленицы. Девушки надевали все новое и нарядное и тоже выходили гулять, наблюдая за парнями. Ведь это была последняя возможность покрасоваться друг перед другом перед последующим постом, во время которого нельзя устраивать гуляния и вечеринки.

Обряд «хамкане» почти забыт

Обряд «хамкане» почти забыт

Кульминация масленичной традиции проходила вечером. Возле каждого дома собирались люди, разводили костер и по очереди прыгали через него три раза. Причем прыгали и стар и млад. Так всем селом прогоняли зло и освобождали место для благодати и добра.

Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua