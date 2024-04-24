Церковный праздник 24 апреля: кушайте овсянку и не устраивайте пьянку

Савва Стратилат: не отрекся от веры даже под пытками

Святой мученик Савва Стратилат (также известный как Савва Римский или Савва Солунский) – важная фигура в христианской истории. Савва родился в III веке в городе Помпеи Римской империи в семье христиан. Он служил в римской армии, достиг высокого ранга стратилата (генерал) и в то же время исповедовал христианство, часто помогал нуждающимся и обездоленным. За эту добродетель Савва получил от Бога дар чудотворения и исцеления.

В то время велись преследования христиан императором Максимианом, и Савву арестовали за его веру. Он отказался отрекаться от своей веры. За это его долго пытали, но ре чудом оставался невредим. 70 воинов, которые стали свидетелями этого, тоже уверовали в Христа. Их приговорили к казни, а святого Савву бросили в темницу. Он до конца вынес выпавшие мучения и не отрекся от веры.

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О Савве Печерском сохранилось немного информации. Известно, что он жил в XIII веке и подвизался в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря. В «Книге о святых» и в каноне службы Киево-Печерским Савву Печерского называют чудотворцем. Память его совершается 24 апреля – ради тезоименитства со святым Саввой Стратилатом.

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О жизни Евсевия также известно не очень много. Евсевий и еще 40 человек вместе с ним были свидетелями пыток святого Георгия Победоносца. Увидев чудесные исцеления воина, все они уверовали в Христа. За это мучеников отправили в темницу, а затем казнили.

Праздник 24 апреля по старому стилю – день памяти Антипы, епископа Пергама Асийского.

24 апреля: у кого сегодня именины

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Евсей, Иосиф, Леонтий, Николай, Савва, Сергей, Фома.

Талисманом человека, рожденного 24 апреля, является гранат. Этот камень известен человечеству уже очень давно. Еще во времена древней Скифии им украшали доспехи. Гранат также советовали носить незамужним девушкам, чтобы привлечь семейное счастье.

Евсеев день: приметы и традиции

В народном календаре 24 апреля – праздник Евсеев день. Его приметы говорят о будущей погоде и урожае:

день жарким выдался – в июне будет прохладно;

сережки на березе появились – можно сеять овес;

много комаров – будет хороший урожай овса;

дождь пошел – к урожаю ржи;

зацвела черемуха – жди скоро холодов.

После этого дня грядут еще 12 ночных заморозков.

Что можно делать 24 апреля

Савва Стратилат – покровитель военных, ему молятся с просьбами укрепить дух, вынести все тяготы жизни. Святого Евсевия считают покровителем посевных работ, ему молятся о хорошем урожае овса.

По народным традициям в этот день принято готовить блюда из овса – кашу, хлеб, суп, овсяное печенье и кисель, чтобы был богатый урожай, а также пекут овсяные блинчики – ими угощают близких и нуждающихся, чтобы в доме был достаток.

В старину также верили, что этот день является благоприятным для лечения различных болезней, особенно тех, которые связаны с зубной болью.

Что нельзя делать 24 апреля