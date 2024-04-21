Песах 2024: когда и как праздновать, традиции и запреты

Когда отмечают Песах

Песах – один из самых значимых праздников иудейского календаря. Он начинается с заходом солнца в канун 15-го дня месяца Нисан (по еврейскому календарю. Это первый месяц библейского года в еврейском календаре, который проходит примерно до марта-апреля григорианского исчисления.

Песах празднуют в течение 7 дней в Израиле и 8 дней за его пределами – в странах, где проживает еврейская диаспора. При этом первый и последний дни являются официальными выходными.

В 2024 году Песах будут отмечать с вечера 22 апреля до ночи 29 апреля.

Почему Песах и Пасха – не одно и то же?

Песах отмечается ежегодно в память об исходе евреев из Египта.

Как сказано в Библии, евреи, которые поселились в Египте, со временем превратились в рабов египтян. Пророк Моисей не раз просил фараона освободить евреев из рабства, но тот всегда отказывал. Тогда, желая спасти иудеев, Господь наслал на египтян страшные бедствия – «казни египетские». Но несмотря на них, фараон не хотел освобождать рабов. Десятая казнь была самой ужасной – за ночь умерли все египетские первенцы. Накануне каждая еврейская семья по велению пророка Моисея и Всевышнего пометила входную дверь кровью ягненка – чтобы мор обошел их стороной. Песах в переводе с иврита означает «пройти мимо», то есть, Бог будто бы прошел мимо.

После этого Моисей смог увести иудеев из Египта, и они стали свободны, но были вынуждены 40 лет скитаться по пустыне в поисках Земли обетованной. Исход и освобождение от рабства – основные ключевые слова этого праздника. Ведь именно с этого дня берет свое начало понятие еврейского народа.

В христианской Пасхе совсем другая суть. Тут празднуют торжество воскресения Христа, предварительно держа строгий пост.

Но есть в этих историях немного общего. Например, дата весеннего месяца (нисан). Судя по Новому завету, именно в этот день состоялась Тайная вечеря, последняя трапеза Христа с самыми близкими учениками перед казнью.

Песах: традиции и запреты

Готовясь к Песаху, по традиции наводят порядок в доме и избавляются от хамца, то есть продуктов, прошедших процесс брожения (хлеб, пиво и т.п.). Во время Песаха запрещено употреблять такие продукты и хранить их. Объясняется это тем, что, покидая Египет, евреи так торопились, что у них не оставалось времени дожидаться, пока хлеб поднимется. В итоге с собой взяли лишь пресное тесто, из которого готовили мацу.

Прежде всего, иудеи проводят дни в молитве и чтении Торы. Однако Песах состоит не только в этом.

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В первый и второй день иудеи проводят ритуальный ужин, который называется седер, читают молитвы и разговаривают обо всем. За столом также сидят неимущие и знакомые, которые по каким-то причинам не могут провести праздник с родственниками.

Проведение седера тщательно регламентировано и состоит из многих частей. Этой ночью иудеи должны прочесть пасхальную Агаду, где рассказывается о выходе из Египта, и провести пасхальную трапезу в соответствии с традицией.

Что едят на Песах: традиционные блюда

Каждое блюдо праздничного ужина имеет ритуальное значение и олицетворяет собой великие события.

Традиционно на стол во время праздничного ужина ставят пресные хлебцы мацу, а также харосет – яблочно-финиковое пюре с орехами (символ глины, из которой евреи в рабстве делали кирпичи), бейца – отварное яйцо, зроа – жареную баранину с косточкой (напоминание о мясе пасхальной жертвы), марор – горькие травы (как символ горечи египетского рабства).

Также после этих блюд подают и обычную праздничную еду, например, фаршированную рыбу.

В этот вечер принято пить вино и обязательно оставлять один бокал нетронутым (для пророка).

С третьего по шестой день верующие могут выходить на работу, но работать не принято (либо работать в полсилы). А седьмой и восьмой день – снова праздничные. Песах завершают молитвой, а также употреблением мацы и вина.

Что нельзя делать во время Песаха