﻿ «Чешские авиалинии» летом возобновят полёты из Праги в Одессу - Одесская Жизнь

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«Чешские авиалинии» летом возобновят полёты из Праги в Одессу

«Чешские авиалинии» летом возобновят полёты из Праги в Одессу

В разгар сезона авиарейсы в столицу Чехии будут выполняться 4 раза в неделю

Прямые перелёты по маршруту «Прага – Одесса» от авиакомпании Czech Airlines возобновятся 30 мая. Как сообщили в пресс-службе Одесского аэропорта, изначально этот рейс будет выполняться два раза в неделю: в понедельник и четверг, а в обратном направлении — во вторник и пятницу.

С 17 июня к ним добавится субботний рейс в Прагу и воскресный в Одессу, а уже с 1 июля — по средам самолёт будет вылетать из Чехии и в четверг возвращаться обратно.

Время вылета из Праги — 22:55 по местному времени, из Одессы — 5:00. В полёте пассажиры проведут 2 часа.

Осенью частоту рейсов снова снизят. Выполняться полёты по маршруту будут до 26 октября.

Расписание полётов с сайта Одесского аэропорта

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о возможностях и способах существенно сэкономить при подборе авиарейса в Европу.

Фото: Czech Airlines.

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