Кто сбил самолет в Белгороде и были ли там украинские пленные (фото, видео) ОБНОВЛЕНО

Днем 24 января 2024 года как в украинских, так и в российских телеграм-каналах появилось видео падения и последующего взрыва российского военно-транспортного самолета Ил-76.

Вскоре украинские средства массовой информации, включая “Украинскую правду”, сообщили, что по их источникам воздушное судно сбили украинские Силы обороны, а на его борту были ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300, которыми обстреливают Харьков.

В неофициальных российских источниках же появилась информация, что на борту были люди — 63 человека.

Российское министерство обороны на этот раз отреагировало на случившееся на редкость оперативно и ошарашило всех сообщением, что на борту самолета кроме российского экипажа и трех сопровождающих, были 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых транспортировали из Москвы в Белгород для последующего обмена.

В комментарии «Суспільному» Минобороны Украины не смогло подтвердить, что самолет поразили украинские Силы обороны, поскольку там «еще выясняют информацию».

В тоже время украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными призвал не распространять непроверенную информацию о падении Ил-76. Там напомнили, что враг активно осуществляет информационные спецоперации для дестабилизации украинского общества.

«Просим ответственно относиться к распространению чувствительной информации и пользоваться только официальными источниками», —

отметили в сообщении.

При этом сообщения в украинских медиа, в которых говорилось о том, что самолет сбит украинской противовоздушной обороной, были отредактированы. Теперь в них лишь сообщается о самом факте авиакатастрофы.

К сожалению, пока невозможно точно утверждать, был самолет сбит и если да, то кем, или упал в результате аварии. Также неизвестно, сколько на его борту было людей, кем они были и был ли там еще груз.

Само место катастрофы оцеплено российскими спецслужбами и туда никого не допускает.

ОБНОВЛЕНО в 14:40

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии Радио Свобода сказал, что сегодня, 24 января, должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной.

«Я могу констатировать, что запланированный на сегодняшний день обмен пока не происходит», – отметил он.

По словам представителя ГУР, озвученная российской стороной информация о том, что военнопленные могли находиться в упавшем в Белгородской области самолете Ил-76, сейчас проверяется.

***

“Одесская Жизнь” призывает своих читателей доверять только официальным источникам. Мы продолжаем следить за ситуацией вокруг падения Ил-76 под Белгородом. Эта новость будет обновляться как только мы узнаем новую информацию.