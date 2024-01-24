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Кто сбил самолет в Белгороде и были ли там украинские пленные (фото, видео) ОБНОВЛЕНО

Кто сбил самолет в Белгороде и были ли там украинские пленные (фото, видео) ОБНОВЛЕНО

Недалеко от российского Белгорода разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Во вражеском минобороны сообщили, что на борту были десятки украинских военнопленных, которых транспортировали для обмена. “Одесская Жизнь” собрала всю имеющуюся на данный момент информацию о случившемся.

Днем 24 января 2024 года как в украинских, так и в российских телеграм-каналах появилось видео падения и последующего взрыва российского военно-транспортного самолета Ил-76.

Вскоре украинские средства массовой информации, включая “Украинскую правду”, сообщили, что по их источникам воздушное судно сбили украинские Силы обороны,  а на его борту были ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300, которыми обстреливают Харьков.

Самолет падает и разваливается в воздухе

Самолет падает и разваливается в воздухе.

После падения самолет взорвался

После падения самолет взорвался.

В неофициальных российских источниках же появилась информация, что на борту были люди — 63 человека.

Российское министерство обороны на этот раз отреагировало на случившееся на редкость оперативно и ошарашило всех сообщением, что на борту самолета кроме российского экипажа и трех сопровождающих, были 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых транспортировали из Москвы в Белгород для последующего обмена.

На фото с места катасрофы тел не видно

На фото с места катастрофы тел не видно.

В комментарии  «Суспільному» Минобороны Украины не смогло подтвердить, что самолет поразили украинские Силы обороны, поскольку там «еще выясняют информацию».

В тоже время украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными призвал не распространять непроверенную информацию о падении Ил-76. Там напомнили, что враг активно осуществляет информационные спецоперации для дестабилизации украинского общества.

«Просим ответственно относиться к распространению чувствительной информации и пользоваться только официальными источниками», —

отметили в сообщении.

При этом сообщения в украинских медиа, в которых говорилось о том, что самолет сбит украинской противовоздушной обороной, были отредактированы. Теперь в них лишь сообщается о самом факте авиакатастрофы.

Обламки Ил-76 разбросало по всему полю

Обломки Ил-76 разбросало по всему полю.

К сожалению, пока невозможно точно утверждать, был самолет сбит и если да, то кем, или упал в результате аварии. Также неизвестно, сколько на его борту было людей, кем они были и был ли там еще груз.

Само место катастрофы оцеплено российскими спецслужбами и туда никого не допускает.

ОБНОВЛЕНО в 14:40

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии Радио Свобода сказал, что сегодня, 24 января, должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной.

«Я могу констатировать, что запланированный на сегодняшний день обмен пока не происходит», – отметил он.

По словам представителя ГУР, озвученная российской стороной информация о том, что военнопленные могли находиться в упавшем в Белгородской области самолете Ил-76, сейчас проверяется.

***

“Одесская Жизнь” призывает своих читателей доверять только официальным источникам. Мы продолжаем следить за ситуацией вокруг падения Ил-76 под Белгородом. Эта новость будет обновляться как только мы узнаем новую информацию.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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1 Комментарий
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сергей
сергей
15 минут назад

главное что упал с какого перепугу не столь важно Слава ЗСУ!

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