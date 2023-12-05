В Одессе продают странный самолет

Самолет ЯК-42Д 1986 года выпуска выставили на аукцион в качестве имущества обанкротившейся фирмы «АК «Черноморские авиалинии».

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Стартовая цена лота — почти 1,4 миллиона гривен, поэтому вряд ли кто-то захочет принять в нем участие.

Аукцион назначен на 20 декабря.

В документах указано, что самолет разукомплектован, не имеет двигателей и исключен из госреестра гражданских воздушных судов Украины.

В настоящее время самолет находится на одной из стоянок одесского аэропорта.

Что известно о компании «Черноморские авиалинии»

Раньше «Черноморские авиалинии» носили название «Южные авиалинии». Компания имела владельцев из российской федерации и «прославилась», когда ее самолет в феврале 2013 года разбился при посадке в Донецке, после чего руководство компании обанкротило ее, чтобы не платить пострадавшим.

Банкротом «Черноморские авиалинии» были признаны в начале 2021 года. Сейчас имущество компании продается по долгам.

Выставленный на продажу самолет фигурировал в судебном деле о сговоре должностных лиц Южной таможни с руководством авиакомпании «Черноморские авиалинии». В ходе досудебного расследования было установлено, что по состоянию на 10 августа 2018 года балансовая стоимость этого борта составляла 75 тысяч долларов.