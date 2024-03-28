Сергей Уточкин: как одессит стал вторым пилотом-авиатором во всей империи

За год до этого, в 1909 году, одесский банкир барон Ксидиас купил первый в империи биплан «Фарман-IV». А первым в империи в воздух на нем поднялся Михаил Ефимов, положив начало развитию отечественной авиации. Однако Сергей Уточкин, страстный приверженец спорта и весьма азартный человек, не мог устоять перед искушением. Уже на следующий день он бросился к Ксидиасу и стал упрашивать того позволить ему пробный полет. Летной подготовки у Уточкина не было никакой, тем не менее разрешение он получил. Полет вышел не слишком удачным, а посадка — мягкой: самолет получил значительные повреждения.

Учиться мастерству пилота Уточкин отправился в Париж. В летную школу он не поступил, зато устроился слесарем на фабрику, где делали авиамоторы. Кроме того, он наблюдал за полетами известных авиаторов Райта, Блерио, Дюмона, и сам стал конструировать летательные аппараты. Все это вместе и стало для Уточкина «летной школой». В 1910 году ему удалось отлично сдать экзамены в Одесском аэроклубе и получить звание пилота-авиатора, став вторым дипломированным пилотом в истории отечественного воздухоплавания после Михаила Ефимова.

Уточкин выкупил у барона Ксидиаса «Фарман», и в конце марта осуществил свой знаменитый первый полет. В июле того же года Сергей Уточкин совершил первый в истории отечественной авиации полет, который газеты сравнивали с перелетом через Ла-Манш. Одесский авиатор поднялся в воздух на самолете «Фарман» собственной конструкции с территории Фабрично-заводской, художественно-промышленной и сельскохозяйственной выставки и перелетел через Одесский залив. До 1912 года Уточкин совершил около 150 полетов на родине и за рубежом.

Источники: volnorez.com.ua, grad.ua