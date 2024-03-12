В россии падают самолеты, горят предприятия, под Белгородом бои

Падение самолетов

Во вторник, 12 марта, российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области, на борту находились 15 человек — все погибли.

Как заявили в минобороны рф, самолет упал около 13:00 при взлете для выполнения планового полета. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Военно-транспортный самолет Ил-76 предназначен для десантирования, перевозки личного состава, грузов и боевой техники. Способен перевезти 126 десантников с парашютами, 145 человек личного состава в однопалубном варианте и 225 — в двухпалубном. Максимальная полезная нагрузка — 48 тонн, дальность полета при нагрузке 40 тонн — 4750 км.

На болотах причиной крушения Ил-76 назвали пожар одного из двигателей при взлете.

По данным местных пабликов, самолет взлетел с аэродрома «Северный», пробыл в воздухе несколько минут, когда во время разворота загорелся двигатель. Пилот пытался дотянуть до аэродрома, но когда понял, что не сможет это сделать, стал уводить самолет от жилых застроек. После этого самолет упал в лесополосе в районе кладбища.

А еще российские паблики сообщают, что вблизи населенного пункта Валуйки был сбит российский истребитель Су-27. Видео вероятного уничтожения самолета опубликовал военкор Андрей Цаплиенко.

По данным очевидцев, сначала прогремел мощный взрыв. Впоследствии самолет начал падать и «приземлился» в лесу. Пока официальных подтверждений нет.

Российские города атакуют

В россии заявляют, что 12 марта беспилотник атаковал Белгородскую администрацию в центре города. В здании выбиты окна и двери.

Информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, во время атаки пострадало два человека — женщина получила осколочные ранения, еще один — контузию.

Еще один дрон упал на крышу ТЦ в районе ж/д вокзала. По словам губернатора, пострадавших нет.

Пожары на важных объектах

Тем временем в российских городах звучит тревога и горят объекты критической инфраструктуры.

В районе Санкт-Петербурга произошло возгорание на тепло-электроцентрали (ТЭЦ).

После ночной атаки тушили пожары на нефтебазах в Орле и Нижегородской области.

Власти Орловской области сообщили, что в результате попадания беспилотника в нефтехранилище в Орле вспыхнул один из резервуаров.

А губернатор Нижегородской области подтвердил удар беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кстово и пожар «на одной из установок по переработке нефти». Компания ЛУКОЙЛ сообщала, что работа завода приостановлена в связи с «инцидентом».

Параллельно воздушной атаке проходила наземная операция, которая включала в себя попытку прорыва на территорию россии в Белгородской и Курской областях.

В рейде приняли участие «Русский добровольческий корпус», легион «Свобода России» и «Сибирский батальон». В легионе «Свобода России» утверждают, что взяли под контроль пгт Теткино в Курской области. По их словам, российская армия покидает поселок и оставляет после позиции и тяжелую технику.