Череда ДТП произошла из-за непогоды на юге области

Сейчас проезд по трассе Одесса-Рени затруднен из-за обильного снегопада и нескольких ДТП. Наихудшее состояние трассы на участке от Измаила до села Кирнички – там только начала работу снегоуборочная техника.

Сегодня трасса Одесса-Рени опасна для проезда: на скользкой, заснеженной дороге уже произошло несколько ДТП. Как сообщает Бессарабия INFORM, на 201-м км трассы перевернулся грузовик с товаром – микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Также с трассы слетела Toyota. В машине находилась семья с маленьким ребенком. К счастью, никто не пострадал.





На наиболее опасном участке дороги, возле села Кирнички, образовалось большое скопление фур. Из-за сильной заснеженности трассы они не могут подняться на затяжные подъемы ни в сторону Одессы, ни в сторону Измаила.

Несмотря на это, трасса пока не закрыта. Пока что ещё можно проехать из Измаила в Одессу и наоборот.

Фото: Бессарабия INFORM.