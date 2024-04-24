Погода в Одессе 25 апреля: синоптики предупреждают об опасности

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 25 апреля 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается ожидается туман, видимость на дорогах составит 200-500 м.
Что советуют водителям в патрульной полиции
Советы патрульной полиции Одесской области в туманную погоду:
- выбирайте безопасную скорость, чтобы успеть экстренно затормозить;
- включите ближний свет или противотуманные фары, чтобы вас видели;
- следите за разметкой, так вы не выедете на встречную полосу и не уедете с дороги;
- если видимость недостаточна настолько, что движение просто невозможно, съезжайте на обочину и обязательно включите аварийную сигнализацию;
- соблюдайте безопасную дистанцию, чтобы вовремя отреагировать на изменение дорожной обстановки.
Пешеходам напоминают о важности ношения светоотражающих элементов, которые помогут стать заметнее на дороге и избежать неприятностей.
Прогноз погоды в Одессе на 25 апреля
В Одессе в четверг ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер восточный, днем юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 9-11°С, днем 16-18°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 25 апреля
По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер восточный, днем юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11°С, днем 16-21°С, на юге до 24°С.
На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.