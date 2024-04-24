Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 25 апреля: синоптики предупреждают об опасности

Погода в Одессе 25 апреля: синоптики предупреждают об опасности

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 25 апреля 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается ожидается туман, видимость на дорогах составит 200-500 м.

Что советуют водителям в патрульной полиции

Советы патрульной полиции Одесской области в туманную погоду:

  • выбирайте безопасную скорость, чтобы успеть экстренно затормозить;
  • включите ближний свет или противотуманные фары, чтобы вас видели;
  • следите за разметкой, так вы не выедете на встречную полосу и не уедете с дороги;
  • если видимость недостаточна настолько, что движение просто невозможно, съезжайте на обочину и обязательно включите аварийную сигнализацию;
  • соблюдайте безопасную дистанцию, чтобы вовремя отреагировать на изменение дорожной обстановки.

Пешеходам напоминают о важности ношения светоотражающих элементов, которые помогут стать заметнее на дороге и избежать неприятностей.

Прогноз погоды в Одессе на 25 апреля

В Одессе в четверг ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер восточный, днем юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-11°С, днем 16-18°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 25 апреля

По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер восточный, днем юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°С, днем 16-21°С, на юге до 24°С.

На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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