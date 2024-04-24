В Одессе выпал «грязный дождь»: опасно ли это (фото)

Сегодня, 24 апреля, одесситы в соцсетях публикуют фотографии автомобилей, покрытых грязным налетом после дождя.

Такие же дожди прошли в Николаевской и Херсонской областях.

Синоптики пояснили, что причиной этого явления стала пыль из Сахары. 23 апреля циклон на Средиземном море вынес пыль и песок на Балканский полуостров. Ливневые дожди «смыли» большую его часть на территорию Греции и Болгарии, а поскольку у высотных воздушных потоков западный перенос, циклон из Европы дошел и до территории Украины.

Телеграм-канал THE WEATHER LAB опубликовал спутниковый снимок, на котором видно, что циклон охватывает Одесскую и Херсонскую области.

«»Грязный» дождь это всего лишь смесь из пыли и микрочастиц песка, которые осели с выпадением осадков на разные поверхности, уже не раз такое явление наблюдали», — говорят синоптики.

Напомним, в начале апреля волна тепла принесла в Одесскую область не только аномальное потепление, но и пыль из Сахары.

Тогда синоптики предупреждали, что пыль может быть вредной для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что одесситов обеспокоило облако смога непонятного происхождения, нависшее над городом.