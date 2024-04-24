Новости Одессы и Одесской области

Жителей Одесского района предупреждают об опасности подтопления

Жителей Одесского района предупреждают об опасности подтопления

До 25 апреля в Одесском районе ожидается значительное повышение уровней воды с затоплением пониженных приречных территорий. Возможен выход воды на трассу Одесса-Рени.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В регионе ожидаются значительные повышения уровней воды на 0.2 — 0.7м над текущими уровнями.

Кроме этого, вода может быть и на территории сельскохозяйственных угодий в ряде сел, которые находятся у водоемов.

Из-за половодья есть высокая вероятность подтопления трассы М-15 Одесса-Рени.

В свою очередь Службой восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, организовано круглосуточный мониторинг для оперативного реагирования в случае возникновения такой ситуации.

Напомним, сегодня одесситов и жителей области напугал грязный дождь.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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