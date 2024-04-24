Жителей Одесского района предупреждают об опасности подтопления

До 25 апреля в Одесском районе ожидается значительное повышение уровней воды с затоплением пониженных приречных территорий. Возможен выход воды на трассу Одесса-Рени.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
В регионе ожидаются значительные повышения уровней воды на 0.2 — 0.7м над текущими уровнями.
Кроме этого, вода может быть и на территории сельскохозяйственных угодий в ряде сел, которые находятся у водоемов.
Из-за половодья есть высокая вероятность подтопления трассы М-15 Одесса-Рени.
В свою очередь Службой восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, организовано круглосуточный мониторинг для оперативного реагирования в случае возникновения такой ситуации.
Напомним, сегодня одесситов и жителей области напугал грязный дождь.