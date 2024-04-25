Тройное ДТП под Одессой: столкнулись микроавтобусы, человек в коме (фото)

Предварительно следователи установили, что водитель автомобиля «Mercedes», выезжая со второстепенной дороги на главную, поехал на запрещенный сигнал светофора и допустил столкновение с двумя автомобилями «Renault».

В дорожно-транспортном происшествии травмировался пассажир автомобиля «Mercedes». Его карета скорой помощи была доставлена ​​в городскую больницу с политравмами и переломом черепа. Мужчина в коме.

Всех троих водителей проверили на состояние алкогольного опьянения, они были трезвыми.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции территориального подразделения полиции.

Виновнику ДТП грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такого.

В рамках производства полицейские поместили транспортные средства на арестплощадку и назначили ряд экспертиз. Следствие продолжается. Устанавливаются полные обстоятельства произошедшего.

Полицейские еще раз призывают водителей быть внимательными за рулем и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы рассказывали, что в Белгород-Днестровском пьяный работник СТО похитил легковушку, на которой сбил пешехода. Пострадавший от полученных травм скончался. А водитель, скрываясь с места происшествия, влетел в забор частного двора.

А у села Болгарка на трассе Одесса-Киев произошло столкновение двух легковых автомобилей, на месте аварии погибли два человека, одну из пассажирок с травмами госпитализировали.

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