Ухудшится ли погода в Одессе в среду 24 апреля: прогноз синоптиков

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 24 апреля 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная и дождливая погода.
Прогноз погоды в Одессе на 24 апреля
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 9-11°С, днем 15-17°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 24 апреля
По прогнозам, в Одесской области в среду облачно с прояснениями. Небольшой дождь.
Ветер южный, 9-14 м/с, ночью местами порывы до 15-17 м/с.
Температура ночью 7-12°С тепла, днем она поднимется до 15-20°С, на юге – до 23°С.
На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.
Фото Марии Котовой