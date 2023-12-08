Сто років на сцені: балетна трупа Одеського оперного театру відзначає ювілей

«Балетний Голлівуд» на березі Чорного моря

Постійну професійну балетну трупу в Одеському оперному театрі було створено в 1923 роцi. Її очолив італійський хореограф Роберт Баланотті. Першими його виставами в сезоні 1924-25 років стали балети «Коппелія» та «Корсар».

Людмила Сергійчук, помічниця генеральної директорки – художньої керівниці зі зв’язків із громадськістю, розповідаючи про історію трупи згадує ім’я Касьяна Голейзовського. Він очолював трупу з 1926-по 1928, а в 1926-му організував експериментальну «Фабрику сучасного танцю» де співпрацював з Павлом Вірським та Миколою Болотовим.

Він не боявся експериментувати. Міська преса писала, гучно проголошувала, що одеський театр став балетним Голлівудом, сучасною фабрикою нового танцю, звідки він має поширюватися всією Україною.

Згадуючи видатних майстрів балетного мистецтва обов’язково треба згадати Миколу Трегубова, Ігоря Чернишова, Наталію Риженко, Віктора Смірнова-Голованова, Леоніда Лавровського, Олега Виноградова. Неймовірних балетних артистів нашого театру Аллу Ринзіну, Ірину Михайличенко, Володимира Каверзіна, Сільвію Вальтер, Ельвіру Караваєву, Наталію Барышеву, Світлану Антіпову. Кожне з цих імен – зіркове, що складають славу нашої балетної трупи

Балет в умовах війни

Зараз в балетній трупі театру майже сімдесят артистів балету. Серед них є як одесити, так і вимушені переселенці з інших міст. Є й ті, хто служить в лавах ЗСУ. У квітні колектив театру прощався із своїм колегою, артистом балету Ростиславом Янчишеним, який загинув під час бойового завдання. Йому був 31 рік.

Найважче зараз, це прощатися з друзями, говорить Гаррі Севоян, завідувач балетної трупи.

Складно працювати та репетирувати під час повітряних тривог. Адже ми вимушені переривати заняття та проходити в укриття. В цей час у артистів охолоджуються м’язи, треба їх знову розігрівати, щоб не було травм. Але ми виходимо до глядачів щоби знову й знову дарувати їм щастя, натхнення та віру в Перемогу

Зараз в репертуарі театру більше двадцяти балетних вистав та концертів. Минулого сезону глядачі побачили дві нові сімейні вистави: Білосніжка та Дюймовонька. Зараз йдуть репетиції сучасного балету на музику українського композитора Олександра Родіна балетної імпрези «Танго полум’я і льоду» та казки «Снігова Королева».

Як проходить звичайний день артиста балету

Праця артисту балету надзвичайно важка та потребує неймовірної концентрації сил, енергії та самодисципліни. Це постійна робота над собою, своїм тілом, образом.

Соліст балету Сергій Доценко, танцює з дитинства – закінчив Одеську балетну школу, продовжив у Київському балетному училищі, здобув вищу професійну освіту. В колективі Одеського оперного театру з 1997 року. Першою його виставою була епізодична роль у виставі «Спляча красуня». Зараз він провідний майстер сцени та наставник, виконує головні партії в балетах «Жизель», «Нурієв», «Крик» та інших. Сергій розказав, як проходить звичайний день балетного артиста.

Ми працюємо кожного дня. Зранку у нас проходять уроки, потім – репетиції, де ми готуємось до поточних вистав або прем’єр. В день ми можемо репетирувати 3-5 годин. Іноді ми приходимо на репетиції двічі на день: вранці та ввечері. У нас не нормований робочий час. Професія вимагає постійної підтримки форми і якщо ми будемо робити перерви, то звичайно і результат буде гіршим.

Рік балету в Одеській опері

Весь наступний рік буде присвячений сторіччю трупи. В театрі готують не лише прем’єри вистав, про які ми вже згадували, а й цілу низку подій, розповіла нам Людмила Сергійчук. Одна з них – Open Ballet Day – відкритий балетний день. Готується спеціальна «балетна» екскурсія, можна буде завітати на репетиції, майстер-класи, ближче познайомитися з артистами та нюансами їхньої роботи. Також в театрі хочуть відтворити і балет «Коппелія» з якого почалася історія професійної трупи.

Цікаві експонати пов’язані з балетом знаходяться в музеї театру – це пачки відомих персонажів, пуанти, історичні світлини та афіші вистав.

Нагадаємо, що минулого року в театрі записали цикл відеоекскурсій мовою жестів.

Фото: з сайту Одеського національного академічного театру Опери та балету та авторки