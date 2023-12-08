Помер керівник найстарішої “мореходки” Одеси

На 65-му році пішов із життя відомий одеський педагог, співробітник та багаторічний керівник Морехідного професійного коледжу імені О. Маринеско Одеської національної морської академії.
Про це повідомив 6 грудня 2023 року колектив навчального закладу.
“Мудрий керівник, педагог-науковець, професіонал своєї справи з яким ми разом були 20 років. З батьківським благословенням у вирій життя пішли тисячі випускників закладу.Вічна і світла пам’ять у серцях, які знали Олександра Івановича!” – йдеться у повідомленні.
Друзі Олександра Сабурова згадують його як вольову людину, якій вдалося утримати ситуацію в найстарішій морській школі в непростий час 90-х.
Зазначається, що Олександр Сабуров давав дорогу жінкам у море та підтримував рух ветеранів підводників усього світу.
Прощання з Олександром Сабуровим відбудеться завтра, 8 грудня:
12:30 – біля будинку (вул. Транспортна, 7-А);
13:40 – Крематорій Таїровського цвинтаря.
Ще на тему:
- Прямо перед грою помер тренер одеської спортивної команди
- Помер відомий одеський художник Геннадій Гармідер
- Помер відомий шоумен Сергій Сивохо