Помер керівник найстарішої “мореходки” Одеси

Про це повідомив 6 грудня 2023 року колектив навчального закладу.

“Мудрий керівник, педагог-науковець, професіонал своєї справи з яким ми разом були 20 років. З батьківським благословенням у вирій життя пішли тисячі випускників закладу.Вічна і світла пам’ять у серцях, які знали Олександра Івановича!” – йдеться у повідомленні.

Друзі Олександра Сабурова згадують його як вольову людину, якій вдалося утримати ситуацію в найстарішій морській школі в непростий час 90-х.

Зазначається, що Олександр Сабуров давав дорогу жінкам у море та підтримував рух ветеранів підводників усього світу.

Прощання з Олександром Сабуровим відбудеться завтра, 8 грудня:

12:30 – біля будинку (вул. Транспортна, 7-А);

13:40 – Крематорій Таїровського цвинтаря.

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