Новини Одеси та Одеської області

Помер керівник найстарішої “мореходки” Одеси

Помер керівник найстарішої “мореходки” Одеси

На 65-му році пішов із життя відомий одеський педагог, співробітник та багаторічний керівник Морехідного професійного коледжу імені О. Маринеско Одеської національної морської академії.

Про це повідомив 6 грудня 2023 року колектив навчального закладу.

“Мудрий керівник, педагог-науковець, професіонал своєї справи з яким ми разом були 20 років. З батьківським благословенням у вирій життя пішли тисячі випускників закладу.Вічна і світла пам’ять у серцях, які знали Олександра Івановича!” – йдеться у повідомленні.

Друзі Олександра Сабурова згадують його як вольову людину, якій вдалося утримати ситуацію в найстарішій морській школі в непростий час 90-х.

Зазначається, що Олександр Сабуров давав дорогу жінкам у море та підтримував рух ветеранів підводників усього світу.

Прощання з Олександром Сабуровим відбудеться завтра, 8 грудня:

12:30 – біля будинку (вул. Транспортна, 7-А);

13:40 – Крематорій Таїровського цвинтаря.

Ще на тему:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати