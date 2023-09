Пішов з життя відомий одеський вчений, доктор історичних наук, археолог

Вчора в Одесі, 28 вересня, на 75-му році життя зупинилося серце відомого одеського археолога, доктора історичних наук, професора Андрія Добролюбського.

Про трагічну звістку повідомили у Всесвітньому клубі одеситів.

Андрій Олегович Добролюбський народився 18 квітня 1949 року в Одесі в сім’ї вчених.

Закінчив історичний факультет Одеського університету та аспірантуру на кафедрі історії стародавнього світу і середніх віків під керівництвом проф. П. О. Каришковського. Працював науковим співробітником Інституту археології НАН України (1976-1986 рр.); зав. сектора археології Управління культури Одеського облвиконкому (1986-1989 рр.); керівником археологічної експедиції ЮНЕСКО-ICOM (1989-1992 рр.).

З 1992 р. працював у Південноукраїнському національному педагогічному університеті в Одесі, де обіймав посади доцента, професора, потім очолив кафедру історії України (1997-2000 рр.). Згодом обійняв посаду зав. кафедри всесвітньої історії (з 2008 р.), зав. кафедри історії України (з 2014 р.). А з 2016 року — професор кафедри історії України.

Обраний професором кафедри історії України Херсонського державного університету (1997), професором кафедри історії світових цивілізацій університету “Вища антропологічна школа” (Молдова, Кишинів). У 1981 році захистив кандидатську дисертацію “Кочівники IX-XIV ст. на заході степового Причорномор’я”.

Протягом 50 років займався археологічною роботою в Україні, Молдові, Середній Азії, на Північному Кавказі; фахівець із розкопок курганів, пам’яток античного часу та середньовіччя, сучасних міст Причорномор’я; керував археологічними експедиціями: Чуфут-Кале (Бахчисарай, Крим), Ізмаїльська фортеця, Зільга (Осетія) за програмою ЮНЕСКО “Великий Шовковий Шлях” і археологічними розкопками в Одесі та Херсоні (1995-2006 рр.).

Андрій Добролюбський був Головою Чорноморської Асоціації археологів та аматорів старовини міста Одеса. Також він — Почесний доктор Ерджійського університету (м. Кайсері, Туреччина, 1991 р.), занесений до Dictionary of International Biography. Who’s Who of Intellectuals (11-th Edition. Cambridge, 1994), Академік АН Вищої школи України (2005 р.), автор книжок і публікацій у наукових журналах.

Серед нагород професора Добролюбського – Нагрудний знак “Відмінник освіти України” (1999 р.), Знак “За наукові досягнення” Міністерства освіти й науки України (2009 р.), За значний особистий внесок у розвиток науки нагороджений “Почесною грамотою” Одеської обласної державної адміністрації (1998 р.), “Почесною грамотою” Одеської міської ради за “Значний особистий внесок у справу збереження історичної та культурної спадщини м. Одеси” (2013 р.).

Прощання з Андрієм Олеговичем Добролюбським відбудеться 30 вересня, у суботу, о 12.00 у Головному корпусі Південноукраїнського національного педагогічного університету за адресою: Старопортофранківська, 26.

