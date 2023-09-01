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Помер відомий одеський бард та шансоньє Олексій Семенищев

Помер відомий одеський бард та шансоньє Олексій Семенищев

Помер Олексій Семенищев – лицар із гітарою, співак та душа Одеси, один із одеських Охоронців часу. Цього року музикантові мало виповнитися 65 років.

Про це у facebook повідомила журналістка Ольга Філіпова.

Вона написала, що в одесита не витримало серця.

“Він був унікальний – у нього в запасі був цілий Всесвіт пісень, історій, віршів, мабуть, крім нього, вже ніхто і не пам’ятає, не заспіває, не прочитає, і цей Всесвіт пішов разом з нею …”

На сайті Всесвітнього клубу одеситів про Олексія Семініщева писали, що музикант мав Божий дар синтезувати самобутність великих поетів-музикантів із власною виконавською самобутністю і вивів бардівську пісню на рівень справжнього пісенного мистецтва.

“У його виконанні всім давно і добре відомі пісні начебто набувають обсягу, стереоскопічності в історичному та культурному просторі, наповнюються новим змістом і новими відчуттями, акумульованими поколіннями, що прийшли після тих, хто створював цей пісенний пласт двадцятого століття”, – пишуть у ВКО.

Раніше “Одеське Життя” повідомляло, що помер відомий журналіст, культуролог, почесний громадянин Одеси, віце-президент Всесвітнього клубу одеситів Євген Голубовський.

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