Новини Одеси та Одеської області

Пішла з життя відома одеська художниця

Пішла з життя відома одеська художниця

29 листопада 2023 року на 75-му році пішла з життя відома одеська художниця Алла Крикун.

Про це повідомив сьогодні Департамент культури, міжнародного співробітництва та євроінтеграції Одеської міської ради.

Як розповіли у Департаменті, Алла Михайлівна Крикун народилася 19 квітня 1948 року у селі Ставкове Березовського району Одеської області. Закінчила Одеське художнє училище ім. М.Б. Грекова працювала декоратором в Одеському ТЮГу, Українському драматичному театрі, завідувачем постановочної частини в Одеському ляльковому театрі.

Художниця організувала 17 персональних виставок та взяла участь у художніх виставках, що проводяться в Україні, Франції, Аргентині. Її роботи представлені в Одеських Художньому та Літературному музеях, музеї Особистих колекцій Блещунова, а також у Франції – у Національному центрі мистецтва та культури Жоржа Помпіду у Парижі.

Роботи Алли Крикун знаходяться у галереях та приватних зборах в Україні, США, Ізраїлі, Австралії, Франції, Італії.

«Творчість Алли Крикун є невід’ємною частиною одеського андеграунду, біля витоків якого стояли легендарні художники Іван Хрущ та Станіслав Сичов. На думку багатьох мистецтвознавців, Алла Крикун привнесла до одеського андеграунду якусь українську ноту, демонструючи у своїх роботах національні мотиви, неповторний колорит рідних степів, риси народного фольклору.
Світла пам’ять!»,

– йдеться у повідомленні.

Раніше «Одеське життя» повідомляло про смерть відомого одеського педагога, керівника Морехідного коледжу Олександра Сабурова та українського актора Василя Кухарського.

А в березні цього року помер відомий одеський художник Геннадій Гармідер.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати