Пішла з життя відома одеська художниця

Про це повідомив сьогодні Департамент культури, міжнародного співробітництва та євроінтеграції Одеської міської ради.

Як розповіли у Департаменті, Алла Михайлівна Крикун народилася 19 квітня 1948 року у селі Ставкове Березовського району Одеської області. Закінчила Одеське художнє училище ім. М.Б. Грекова працювала декоратором в Одеському ТЮГу, Українському драматичному театрі, завідувачем постановочної частини в Одеському ляльковому театрі.

Художниця організувала 17 персональних виставок та взяла участь у художніх виставках, що проводяться в Україні, Франції, Аргентині. Її роботи представлені в Одеських Художньому та Літературному музеях, музеї Особистих колекцій Блещунова, а також у Франції – у Національному центрі мистецтва та культури Жоржа Помпіду у Парижі.

Роботи Алли Крикун знаходяться у галереях та приватних зборах в Україні, США, Ізраїлі, Австралії, Франції, Італії.

«Творчість Алли Крикун є невід’ємною частиною одеського андеграунду, біля витоків якого стояли легендарні художники Іван Хрущ та Станіслав Сичов. На думку багатьох мистецтвознавців, Алла Крикун привнесла до одеського андеграунду якусь українську ноту, демонструючи у своїх роботах національні мотиви, неповторний колорит рідних степів, риси народного фольклору.

Світла пам’ять!»,

– йдеться у повідомленні.

Раніше «Одеське життя» повідомляло про смерть відомого одеського педагога, керівника Морехідного коледжу Олександра Сабурова та українського актора Василя Кухарського.

А в березні цього року помер відомий одеський художник Геннадій Гармідер.