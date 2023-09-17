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Помер відомий одеський банкір та депутат міськради

Помер відомий одеський банкір та депутат міськради

У віці 51-го року раптово помер Іван Демченко – депутат Одеської міської ради та представник банківської сфери регіону.

Про це повідомили в муніципалітеті Одеси. Конкретних причин смерті депутата там не вказали.

“Одеська міська рада з глибоким сумом повідомляє про передчасну смерть депутата Одеської міської ради VIII скликання Демченка Івана Анатолійовича”.

Іван Демченко народився у 1972 році, здобув освіту в Київському державному економічному університеті, працював на різних посадах у банківській сфері, зокрема був одним із керівників одеського “Місто-банку” (зараз). це фінансовий заклад прибіває на стадії ліквідації).

“Одеська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам Івана Анатолійовича у зв’язку з тяжкою втратою”, – йдеться на сайті муніципалітету.

Коротка довідка про Івана Демченка

Іван Демченко – колишній керівник “Місто-банку”. До грудня 2020 року він очолював цю фінансову установу, власниками якої були бізнес-партнери Дмитра Фірташа та Сергія Льовочкіна, зокрема Іван Фурсін.

Демченко пішов з поста після того, як “Місто-банк” зіткнувся з фінансовими труднощами і в нього ввели тимчасове управління.

Раніше він був членом Української морської партії, головою якої був Сергій Ківалов.

У березні 2021 року Іван Демченко став депутатом Одеської міської ради від партії “Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ). Він зайняв це місце, змінивши на ньому Михайла Кучука, який раніше обіймав посаду першого віце-мера.

Після заборони партії ОПЗЖ як проросійської та працюючої на користь країни-агресора фракцію цього політичного об’єднання в Одеській міськраді було ліквідовано. Після цього Демченко значився безпартійним, який перебуває у фрекції “За життя та мир”.

про Івана Демченка скрін

Довідка про депутата міської ради Івана Демченка на сайті Одеської мерії.

Раніше “Одеське Життя” писало про смерть відомого барда та шансоння Олексія Семенищева. Музикант помер на 65-му році життя.

Також ми розповідали історію нещодавно померлого легендарного тренера з бойових мистецтв і прикордонник з Одеської області Леоніда Єлісєєва.

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