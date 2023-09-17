Помер відомий одеський банкір та депутат міськради

У віці 51-го року раптово помер Іван Демченко – депутат Одеської міської ради та представник банківської сфери регіону.

Про це повідомили в муніципалітеті Одеси. Конкретних причин смерті депутата там не вказали.

“Одеська міська рада з глибоким сумом повідомляє про передчасну смерть депутата Одеської міської ради VIII скликання Демченка Івана Анатолійовича”.

Іван Демченко народився у 1972 році, здобув освіту в Київському державному економічному університеті, працював на різних посадах у банківській сфері, зокрема був одним із керівників одеського “Місто-банку” (зараз). це фінансовий заклад прибіває на стадії ліквідації).

“Одеська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам Івана Анатолійовича у зв’язку з тяжкою втратою”, – йдеться на сайті муніципалітету.

Коротка довідка про Івана Демченка

Іван Демченко – колишній керівник “Місто-банку”. До грудня 2020 року він очолював цю фінансову установу, власниками якої були бізнес-партнери Дмитра Фірташа та Сергія Льовочкіна, зокрема Іван Фурсін.

Демченко пішов з поста після того, як “Місто-банк” зіткнувся з фінансовими труднощами і в нього ввели тимчасове управління.

Раніше він був членом Української морської партії, головою якої був Сергій Ківалов.

У березні 2021 року Іван Демченко став депутатом Одеської міської ради від партії “Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ). Він зайняв це місце, змінивши на ньому Михайла Кучука, який раніше обіймав посаду першого віце-мера.

Після заборони партії ОПЗЖ як проросійської та працюючої на користь країни-агресора фракцію цього політичного об’єднання в Одеській міськраді було ліквідовано. Після цього Демченко значився безпартійним, який перебуває у фрекції “За життя та мир”.

Раніше “Одеське Життя” писало про смерть відомого барда та шансоння Олексія Семенищева. Музикант помер на 65-му році життя.

Також ми розповідали історію нещодавно померлого легендарного тренера з бойових мистецтв і прикордонник з Одеської області Леоніда Єлісєєва.

Ще на тему: