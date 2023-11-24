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В Одесі пішла з життя зірка Українського театру та Заслужена артистка України

В Одесі пішла з життя зірка Українського театру та Заслужена артистка України

Сьогодні стало відомо, що перестало битися серце Заслуженої артистки України, акторки Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. В. Василька Марії Дмитрівни  Пивоварової.

Про це повідомили на facebook-сторінці Українського театру.

Пресслужба театру розповідає, що Марія Пивоварова пережила на сцені театру багато людських доль, адже почала працювати в Одеському українському театрі імені Василька у 1987 році.

Народилася актриса 10 травня 1943 року на Сумщині. Після школи пішла вчитися до Дніпропетровського театрального училища. Грала у Чернівецькому українському музично-драматичному театрі. А з 1987 року актриса працювала в Одеському українському театрі імені Василька.

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На сцені театру вона грала Агапію, Аграфену Семенівну, пані Конті, Явдокію Пилипівну, Параску, Мокрину, Хлопову і Долгову, Сицілійську жінку в «Українському декамероні». Знімалася в епізодичних ролях в телесеріалах. З’явилася у стрічках «Анка з Молдаванки», «Правила викрадення», «Утьосов. Пісня довжиною в життя», «Ліквідація», Іван Подушкин. Джентльмен розшуку тощо.

Як повідомили в театрі, остання вистава  актриси  відбулася  15  листопада. Заслужена артистка України Марія Пивоварова грала Палажку (вистава за мотивами І. Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я”, – прим. ред.), зачаровуючи глядачів  енергією та оптимізмом своєї героїні…

Прощання з Марією Дмитрівною Пивоваровою відбудеться 27 листопада з 10.00 до 12.00 у приміщенні Театру ім. В. Василька (вул. Пастера 15).

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