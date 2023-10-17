Помер відомий шоумен Сергій Сивохо

Інформацію про це спочатку повідомили ЗМІ, а згодом її підтвердили у прес-службі артиста.

Повідомляється, що він помер о 05.40. Причиною стала хронічна хвороба легень.

Що відомо про хворобу Сивохо

В останні роки Сергій Сивохо дуже хворів. У 2021 році він екстремально схуд, скинувши 50 кг зайвої ваги. Тоді він зізнався журналістам програми “Зірковий шлях”, що проблеми з вагою у нього були через лікування дитячої недуги – бронхіту з астматичним компонентом.

“Для лікування тоді використовувалися різні засоби, зокрема й гормони”, – сказав він.

У 2017 році у Сивохо виявили виразку. Він почав втрачати сили, важко було вставати. На той момент він уже важив 195 кг. Мала рухливість призвела до накопичення води в легенях. Лікарям довелося навіть вводити його в штучну кому.

КВК-щик, шоумен, політик: чим відомий Сергій Сивохо

Уродженець Донбасу Сергій Сивохо розпочав свою кар’єру з КВК, у якому почав виступати ще під час навчання у Донецькому політехнічному інституті. Збірну ДПІ було організовано 1989 року на базі Донецького політехнічного інституту.

Сергій здобув широку популярність у всьому СРСР і став одним із найкращих гравців КВК в кінці 1980-х – початку 1990-х років. Він першим показав у КВК музичну пародію.

Також Сивохо виступав у Збірній СНД та Збірній XX століття.

Був співвласником та продюсером донецької радіостанції «Мега-радіо», вів програми на цьому радіо.

Протягом 2011-2013 років Сергій Сивохо був креативним продюсером програми «Велика різниця українською».

Того ж року був капітаном команди телеканалу Інтер у проекті Що? Де? Коли? та ведучим програми «Вирваний із натовпу» на тому ж каналі.

У 2015-2017 та 2019 роках був членом журі проекту «Ліга сміху».

З 2015 року ведучий програми «Хто прийшов до Сівохо?» на п’ятницю радіо.

2019 року балотувався від партії “Слуга народу”.

З 21 жовтня 2019 року до березня 2020 року був радником Секретаря Ради національної безпеки і оборони з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

На початку 2000 року після перемоги на виборах президента Зеленського створив “Національну платформу примирення та єдності”, основною метою якої був пошук шляхів мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Спочатку вважалося, що ця ініціатива підтримувалася командою президента, але потім влада від неї відхрестилася і розвитку ця ідея не отримала. А Сергія Сивохо було звільнено з посади радника секретаря РНБО.

В останні роки працював креативним продюсером ТОВ “Квартал 95”.