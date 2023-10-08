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Померла народна артистка України Ніна Матвієнко

Померла народна артистка України Ніна Матвієнко

Сьогодні, в неділю, 8 жовтня 2023 року, Україна зазнала важкої втрати – померла наша легенда – відома співачка, народна артистка України Ніна Матвієнко. Вона не дожила буквально кілька днів до свого 76 дня народження. Що стало причиною смерті – поки що невідомо.

Про смерть артистки повідомила її дочка Антоніна Матвієнко.

“Мама померла…”, – написала вона у Facebook, але деталей не уточнила.

Новина про смерть Ніни Матвієнко стала шоком для багатьох українців. Багато людей, зокрема відомі українські діячі культури та мистецтва, висловлюють свої співчуття.

Ніна Митрофанівна Матвіменко була відома, зокрема, виконанням народних пісень. Вона також іноді брала участь у телевиставах та радіовиставах.

Новина оновлюється…

Фото ТСН

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