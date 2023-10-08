Померла народна артистка України Ніна Матвієнко

Синоптики дали невтішний прогноз для одеситів на неділю З завтрашнього недільного дня, 8 жовтня 2023 року, на Одещині, як і в Україні загалом, почнеться сильне похолодання. При цьому на нас чекають як вітер і дощі, так і досить тепла ніч, повідомляє Телеграм-канал The Weather Lab. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Українцям підвищать пенсії: кому і коли чекати надбавки Кому та коли підвищаться пенсії можна зрозуміти за законом «Про Державний бюджет України на 2024 рік», який зараз перебуває на розгляді у Верховній Раді. «Одеське життя» вивчило цей проект закону та публікує попередні дані про те, як зміняться пенсії у 2024 році. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ