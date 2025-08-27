Ключевые моменты:

Молодой черный коршун подпустил людей близко и «размышлял» над перелетом через Черное море

Черный коршун занесен в Красную книгу Украины из-за стремительного сокращения популяции — основная причина уничтожения — отстрел во время охоты и уничтожение гнезд из-за путаницы с ястребами.

Что известно о черном коршуне

Крылатый черный — хищная птица семейства ястребиных, с размахом крыльев до 155 см, в определенной степени гнездящийся и перелетный вид. В Украине он является частью местной орнитофауны, но численность за последние 30 лет уменьшилась в 3-5 раз.

Эта птица не представляет угрозы для домашних птиц, питаясь падалью и рыбой. Популяция в Украине насчитывает около двух тысяч особей, а в мире — десятки тысяч пар.

Опубликованное видео дает возможность увидеть птицу в естественной среде, где она спокойно прогуливалась по морскому побережью, несмотря на близость людей и морскую воду.

Читайте также: