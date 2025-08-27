Ключевые моменты:
- Три страны через ЕБРР инвестируют 2 млн евро в развитие центра протезирования при Одесском медуниверситете
- Эта помощь обеспечит оказание современной медицинской помощи людям, пострадавшим в результате войны, даже в непростых условиях военного времени.
О поддержке украинских медикаментозных инициатив
Хелен Баккер подчеркнула, что постоянные атаки России ракетами и дронами подчеркивают важность помощи Украине как военными, так и гуманитарными средствами. Центр Superhumans помогает восстановить здоровье военных и гражданских, получивших ранения из-за войны, и эта финансовая поддержка станет важным вкладом в его деятельность.
На пресс-конференции также было озвучено создание нового формата сотрудничества «Украина – Бенилюкс», к которому присоединились министры иностранных дел соответствующих стран, в частности министр иностранных дел Андрей Сибига.
