Ключевые моменты:

В Одесском зоопарке находятся около 300 спасенных птиц.

Выпускать их в природу пока нельзя из-за холода и поврежденного оперения.

Зоопарк просит одесситов взять птиц на временную передержку.

Одесский зоопарк просит помощи у одесситов

Одесский зоопарк обратился к жителям города с просьбой помочь спасти птиц, пострадавших после загрязнения побережья. Благодаря неравнодушным одесситам удалось сохранить сотни жизней — сейчас в зоопарке находятся около 300 птиц.

Однако вернуть их в дикую природу пока невозможно. Птицы ещё не восстановили своё естественное оперение, а холодная погода делает выпуск смертельно опасным. При этом оставить всех в зоопарке тоже нельзя — не хватает помещений и сотрудников для ухода.

Как можно помочь птицам

Руководство зоопарка просит горожан взять несколько птиц на временное содержание. Для них важно тёплое помещение и правильный уход. Зоопарк готов обеспечить кормом и подробно проконсультировать всех, кто откликнется.

«Нам не хватает ни помещений, ни рук. Это очень капризные птицы — они едят только в воде, поэтому нужно ставить специальные корыта», — объясняют в зоопарке.

Часть птиц уже забрали волонтеры, но этого недостаточно. Всем желающим помогут разобраться, как ухаживать за пернатыми и что им необходимо. После восстановления и улучшения погодных условий птиц выпустят обратно в природу.

Если вы готовы помочь — звоните по номеру +380681404539 (Игорь Владимирович Беляков).

Напомним, загрязнение моря произошло после удара рф по емкостям с растительным маслом в порту «Південний». Маслянистые пятна распространились по поверхности воды. В результате погибли десятки птиц, еще сотни удалось спасти.

Читайте также: Черное море с пятнами масла: дошло ли загрязнение до Куяльницкого лимана