Новости Одессы и Одесской области

На Одесщине зимуют редкие краснокнижные птицы

На Одесщине зимуют редкие краснокнижные птицы

В Национальном парке «Тузловские лиманы» зафиксировано зимование малых бакланов. Этот исчезающий вид входит в список трех редких птиц, зимующих на территории Украины, и занесен в Красную книгу Украины.

Об этом сообщил сотрудник нацпарка «Тузловские лиманы» Иван Русев.

По словам ученого, сейчас птица питается мелкой рыбой на открытых ото льда участках лиманов.

Эти редкие птицы обычно гнездятся на Азово-Черноморском побережье, в дельтах рек Дунай, Днестр, Днепр и Восточном Сиваше, но небольшие группы также можно встретить в других частях юга Украины.

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Малый баклан — самый маленький среди бакланов фауны Украины, имеет длину около 48 см, размах крыльев около 80 см, что почти в два раза меньше большого баклана. По большей части малые бакланы — перелетная птица. К гнездовке приступают во второй половине марта – первой половине апреля. Интересно, что кладку насиживают оба партнера.

Кроме Красной книги Украины этот вид птиц занесен в Европейский красный список, Приложение II Бернской конвенции, Приложение II Боннской конвенции и AEWA.

Причины уменьшения их численности и уязвимости до сих пор остаются неопределенными, но вероятно это связано с осушением водно-болотных угодий, гибелью в рыболовных орудиях, охотой и фактором беспокойства.

В наиболее неблагоприятных условиях зимнего периода Тузловские лиманы стали убежищем для этих редких птиц. Лиманы Малый Сасык и Джантшейский насчитывают 22 представителя этого вида, что делает эту территорию важным объектом для сохранения и исследования. Эти птицы находятся в дельте Дуная и на озерах Придунайского региона.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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