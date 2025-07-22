Ключевые моменты:

На Тузловских лиманах в Одесской области сейчас обитает около 50 видов птиц, в частности редкие розовые и кудрявые пеликаны.

Причиной такого скопления птиц является большое количество мелкой рыбы — черноморской атерины, которая стала для них кормовой базой.

Чем уникальны гости лиманов и их утренние ритуалы

По словам Ивана Русева, огромные стаи серебристой черноморской атерины, которая размножается в лиманах, а зимует в Черном море, привлекли на территорию Национального парка около 50 видов разнообразных птиц. Особое внимание привлекают редкие кудрявые (Pelecanus crispus) и розовые пеликаны (Pelecanus onocrotalus), которые имеют особый охранный статус и занесены в Красную книгу Украины.

Розовый пеликан — это настоящая птица-гигант, вес которой может достигать 10-12 килограммов, а размах крыльев — до двух метров! Взрослая птица имеет белые перья с нежным розовым оттенком, а ее крылья украшены элегантными черными маховыми перьями. Особенностью розовых пеликанов являются их большие клювы с характерными горловыми мешками, которые они используют для ловли рыбы. После удачной утренней охоты эти величественные птицы любят уделять время себе — их гигиенические процедуры для поддержания чистоты тела могут длиться около двух часов.

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