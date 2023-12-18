Случилось чудо: Тузловские лиманы соединились с Черным морем (фото, видео)

Об этом сообщили в Национальном природном парке «Тузловские лиманы».

Неделю назад, после мощных циклонов на песчаной пересыпи произошел морской прорыв, открывший путь для вод Черного моря в Тузловские лиманы.

«Случилось чудо – Черное море кардинально решило проблему восстановления водообмена, услышав давний иск работников нацпарка и добропорядочных местных жителей», — сообщили в нацпарке.

О проблемах с водообменом в национальном природном парке «Тузловские лиманы» эксперты сообщали еще в прошлом году. Из-за того, что вода фактически перестала поступать из водоемов, начали пересыхать уникальные внутренние озера. Так, в конце лета 2022 года высохли озера академика Ювеналия Зайцева.

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Как сообщил сотрудник Национального природного парка Тузловские лиманы Иван Русев в Facebook, это происходит от того, что вода в лиманы и озера почти не поступает извне. Не было и стока пресной воды по малым рекам в лиманы. К тому же значительно упал уровень воды в реке Дунай и потому вода в лиманы Джантшейский и Малый Сасык тоже не поступает из Дуная. И, наконец, совсем нет водообмена между Черным морем и Тузловскими лиманами.

Еще одной причиной пересыхания Тузловских лиманов ученый назвал тот факт, что местные власти заблокировали разрешение местным рыбакам, готовым за свой счет отрыть пролив между Черным морем и лиманами.

«Рыбаки остались без рыбы, а выпаривание воды из лиманов, на фоне отсутствия водообмена, привело сейчас к полному высыханию заповедных озер, где были сосредоточены уникальные птичьи сады пеганок», — подчеркнул Русев.

После продолжительного безводного периода и случившегося прорыва около 5 млн. кубометров воды ежедневно теперь поступает в лиманы.

Сообщается, что пропускная способность природного прорыва в среднем сейчас составляет 50 м/куб в сек, хотя при сильных ветрах, она увеличивается. Тузловские лиманы за последнюю неделю получили уже немалый объем воды с моря и наполнение их сейчас продолжается.

На территории лиманов сейчас наблюдается большое количество птиц, в том числе розовых фламинго. И хотя основная стая фламинго уже улетела в Болгарию, небольшая группа птиц еще осталась в этой природной зоне.

Отметим, «Тузловские лиманы» — сейчас единственный национальный парк, не оккупированный россиянами, находящийся на черноморско-азовском побережье.