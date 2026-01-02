Ключевые моменты:

Вблизи села Розаливка в Одесской области могут создать новый ботанический памятник природы площадью почти 20 гектаров.

Территорию планируют взять под охрану для сохранения целинной степи и краснокнижных растений.

Заповедание участка будет способствовать развитию зеленого туризма, пчеловодства и защите интересов громады.

Заповедный объект ориентировочной площадью 19,7 гектара планируют создать для защиты сенокосов и пастбищ от уничтожения, а также для охраны редких растений, занесенных в Красную книгу Украины. Среди них — горицвет весенний (Adonis vernalis), ковыль перистый (Stipa pennata) и ковыль волосистый (Stípa capilláta).

Территория будущего памятника не распаевана, не находится в частной собственности и принадлежит Степановской территориальной громаде. Объектом заповедания станут степные склоны балки, где чудом сохранилась значительная площадь целинной степи. В целом участок состоит из двух частей площадью 3,6 и 16,1221 гектара.

В КЭКЦ отмечают, что создание заповедного объекта позволит громаде юридически эффективнее противостоять попыткам изъятия земель со стороны ГП «Леса Украины». Речь идет о так называемых «частично залесенных» территориях — лугах, балках, холмах и болотах, которые могут использоваться для выпаса скота и сенокосов.

Кроме того, заповедание территории откроет новые возможности для развития пчеловодства и зеленого туризма. Благодаря степному разнотравью громада сможет получать ценный степной мед, а также организовывать экскурсии для туристов из других регионов Украины и Европы, пополняя местный бюджет.

«Целинная степь является неотъемлемой частью украинской идентичности. И необходимо сделать все возможное, чтобы сохранить это богатство для будущих поколений, тем более во время войны, когда Россия уничтожает природные памятники на оккупированных территориях», — подчеркивают специалисты Центра.

Читайте также: В Одесской области создана новая заповедная зона: где она находится.

Источник: bessarabiainform.com