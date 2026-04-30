Ключевые моменты:

В Одесском горсовете возник конфликт из-за нового положения о зоопарке.

Депутаты не смогли принять решение.

Главный спор – создание и полномочия наблюдательного совета.

Дискуссии также касаются процедуры избрания директора.

Наблюдательный совет зоопарка разделил депутатов

Снова в повестке дня зоопарк. В этот раз в Одесском городском совете возник спор о новом положении об Одесском зоопарк. Депутаты не пришли к согласию из-за разногласий в роли наблюдательного совета и механизме избрания директора.

Стоит отметить, что обсуждая положение о коммунальном учреждении «Одесский зоологический парк», депутаты столкнулись с серьезными разногласиями в подходах к управлению заведением. Больше всего дискуссий развернулось вокруг идеи введения наблюдательного совета.

К примеру, депутат Анастасия Большедворова жестко осудила предложенный вариант, назвав его «теневым органом» под маской реформы. В то же время она призвала не создавать новые структуры, а провести прозрачный конкурс на должность директора зоопарка. Она добавила, что подобные советы не работают ни в одном украинском зоопарке, а этот только будет дублировать функции соответствующего департамента. Большедворова подчеркнула, что совет, если его и создавать, должен быть чисто совещательным органом, без вмешательства в финансы или админрешения.

К слову, и.о. городского головы Игорь Коваль подчеркнул, что документ готовили основательно, а конкурс на директора в нем четко прописан.

Наблюдательный совет, по его мнению, усилит общественное наблюдение, а не будет угрожать руководству.

Директор юридического департамента Инна Поповская уточнила: сейчас утверждают только принцип создания совета, а его детальный регламент и состав комиссии для отбора членов разработает исполнительный комитет.

Кроме этого, некоторым депутатам направили устаревшую редакцию документа, что вызвало претензии к аппарату совета и тормозило процесс.

Депутат Куценко предложила сузить полномочия совета до совещательных, без контроля. Поповская заверила, что эти правки уже внесены в актуальную версию. В результате депутаты никакого решения так и не приняли.

Напомним, Игорь Коваль ранее анонсировал подготовку положения о конкурсе и формировании Наблюдательного совета. Цель – выбрать компетентного руководителя, способного эффективно развивать зоопарк с учетом его особенностей.

Кроме того, в горсовете отметили, что весь процесс — от образования Наблюдательного совета до назначения нового директора будет проходить открыто, прозрачно и с привлечением общественности.

Источник: Интент