Ключевые моменты:
- 14 июня в Одессе пройдет «7 Таврия-В Одесский полумарафон Несокрушимости».
- В центре города и в районе Аркадии временно перекроют ряд улиц.
- С 05:00 до 14:00 изменятся маршруты трамваев, троллейбусов и автобусов.
Какие маршруты подготовили для участников
В программе мероприятия предусмотрены забеги на дистанции 21 км, 10 км, 5 км и 1,6 км, а также детские старты.
Стартово-финишный городок разместят на Приморском бульваре возле дома №7.
Маршруты соревнований пройдут через центральную часть Одессы и охватят Приморский бульвар, улицы Ланжероновскую, Европейскую, Греческую, Канатную, Маразлиевскую, Ришельевскую, Итальянскую, Дерибасовскую, Успенскую, территорию парка имени Тараса Шевченко, бульвар Гетмана Сагайдачного, Французский бульвар, Аркадийскую аллею, Трассу здоровья, а также район площади 10 Апреля и Аркадии.
Чемпионат проходит под патронатом Федерации легкой атлетики Украины.
Отдельно организаторы сообщили, что 50% прибыли от проведения забега Run Ukraine направят на нужды 122-й отдельной бригады территориальной обороны. Средства планируют использовать на закупку дронов, наземных роботизированных комплексов, средств радиоэлектронной борьбы и автомобилей повышенной проходимости.
Организаторы отмечают, что временное ограничение движения является обязательным условием безопасности участников соревнований и просят жителей и гостей города заранее планировать маршруты с учетом перекрытий.
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Какие улицы Одессы перекроют 14 июня
По информации мэрии города, с 05:00 13 июня до 23:00 14 июня будет перекрыт Приморский бульвар.
14 июня ограничения движения будут действовать по следующему графику:
- улица Итальянская – с 06:00 до 13:00;
- улица Ланжероновская – с 06:00 до 13:00;
- улица Европейская – с 06:00 до 12:00;
- улица Николая Савича – с 07:00 до 08:30;
- улица Гоголя – с 06:00 до 08:30;
- Европейская площадь – с 06:00 до 08:30;
- переулок Футуристов – с 06:00 до 08:30;
- улица Гаванная – с 06:00 до 08:30;
- улица Греческая – с 06:00 до 12:00;
- улица Канатная – с 06:00 до 12:00;
- улица Базарная (от Канатной до Маразлиевской) – с 06:00 до 09:00;
- переулок Дмитрия Лесича – с 06:00 до 11:30;
- улица Маразлиевская – с 06:00 до 12:00;
- Центральный парк культуры и отдыха имени Т. Г. Шевченко – с 06:00 до 12:00;
- бульвар Гетмана Сагайдачного – с 06:00 до 12:00;
- улица Леонтовича – с 06:00 до 12:00;
- Французский бульвар – с 06:00 до 09:30;
- улица Академическая – с 06:00 до 09:30;
- улица Генуэзская – с 06:00 до 10:00;
- Аркадийская аллея – с 06:00 до 10:00;
- Трасса здоровья – с 06:00 до 11:00;
- улица Дерибасовская – с 06:00 до 12:00;
- улица Ришельевская – с 06:00 до 12:00.
При этом площадь 10 Апреля полностью перекрывать не будут – движение организуют в реверсивном режиме.
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Как изменится работа общественного транспорта
Как сообщили в Департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета, с 05:00 до 14:00 14 июня временно изменятся схемы движения городского общественного транспорта.
Трамваи
- Трамвайный маршрут №5 «Аркадия – Автовокзал» будет работать по сокращенной схеме «Куликово поле – Автовокзал».
- Трамвайный маршрут №28 «Парк им. Т. Г. Шевченко – ул. Пастера» будет работать по маршруту «Куликово поле – ул. Пастера».
Троллейбусы
- Троллейбусный маршрут №3 «Застава I – парк им. Т. Г. Шевченко» временно будет курсировать между Заставой I и Железнодорожным вокзалом. Конечную остановку «Парк им. Т. Г. Шевченко» на время соревнований перенесут к вокзалу.
- Троллейбусный маршрут №9 «ул. Инглези – ул. Ришельевская» из-за ограничения движения по улицам Канатной и Греческой будет работать по схеме «ул. Инглези – Железнодорожный вокзал».
Работу троллейбусного маршрута №2 «парк им. Т. Г. Шевченко – ул. Новосельского» на время соревнований полностью приостановят. После завершения мероприятия движение восстановят.
Автобусы
- Автобусный маршрут №220а в направлении Экономического университета будет следовать с улицы Европейской по улице Нины Строкатой, далее по Преображенской и затем по обычному маршруту.
- Автобусный маршрут №221 в направлении Нового рынка будет двигаться с улицы Греческой по Ришельевской, улице Нины Строкатой, площади Веры Холодной, Соборной площади, улице Киры Муратовой и далее по маршруту.
- Автобусный маршрут №145 в направлении Пересыпского моста будет следовать с улицы Итальянской по улице Караванского, Европейской, Строкатой, Преображенской и далее по установленной схеме.
Также напомним, что в Одессе отменяют автобусный маршрут №110 и запускают бесплатные рейсы на Куяльник
Автобусный маршрут №146:
- в сторону Пересыпского моста – с Канатной по Большой Арнаутской, улице Вадима Корженко, Польской, Святослава Караванского и далее по маршруту;
- в сторону Железнодорожного вокзала – с улицы Нины Строкатой по Польской, улице Вадима Корженко, Малой Арнаутской, Канатной и далее по маршруту.
Автобусный маршрут №175:
- в сторону конечной остановки «Аптека Гаевского» – с Итальянской по улице Святослава Караванского и далее по маршруту;
- в сторону Железнодорожного вокзала – с улицы Нины Строкатой по Ришельевской и далее по маршруту.
Автобусный маршрут №233:
- в направлении парка им. Т. Г. Шевченко – с Малой Арнаутской по Канатной до Большой Арнаутской, где будет организована временная конечная остановка;
- в обратном направлении – от Большой Арнаутской по действующей схеме маршрута.
На время проведения соревнований конечную остановку «Парк им. Т. Г. Шевченко» перенесут на Большую Арнаутскую.
Автобусный маршрут №203 в направлении парка им. Т. Г. Шевченко будет следовать с Троицкой по улице Вадима Корженко, Польской и улице Святослава Караванского. Временной конечной станет остановка «улица Польская».
Конечную остановку «Парк им. Т. Г. Шевченко» на время соревнований также перенесут на улицу Святослава Караванского.
После 14:00 воскресенья, по мере открытия улиц, все автобусы, трамваи и троллейбусы вернутся к своим обычным городским маршрутам.