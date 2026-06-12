Ключевые моменты:

14 июня в Одессе пройдет «7 Таврия-В Одесский полумарафон Несокрушимости».

В центре города и в районе Аркадии временно перекроют ряд улиц.

С 05:00 до 14:00 изменятся маршруты трамваев, троллейбусов и автобусов.

Какие маршруты подготовили для участников

В программе мероприятия предусмотрены забеги на дистанции 21 км, 10 км, 5 км и 1,6 км, а также детские старты.

Стартово-финишный городок разместят на Приморском бульваре возле дома №7.

Маршруты соревнований пройдут через центральную часть Одессы и охватят Приморский бульвар, улицы Ланжероновскую, Европейскую, Греческую, Канатную, Маразлиевскую, Ришельевскую, Итальянскую, Дерибасовскую, Успенскую, территорию парка имени Тараса Шевченко, бульвар Гетмана Сагайдачного, Французский бульвар, Аркадийскую аллею, Трассу здоровья, а также район площади 10 Апреля и Аркадии.

Чемпионат проходит под патронатом Федерации легкой атлетики Украины.

Отдельно организаторы сообщили, что 50% прибыли от проведения забега Run Ukraine направят на нужды 122-й отдельной бригады территориальной обороны. Средства планируют использовать на закупку дронов, наземных роботизированных комплексов, средств радиоэлектронной борьбы и автомобилей повышенной проходимости.

Организаторы отмечают, что временное ограничение движения является обязательным условием безопасности участников соревнований и просят жителей и гостей города заранее планировать маршруты с учетом перекрытий.

Какие улицы Одессы перекроют 14 июня

По информации мэрии города, с 05:00 13 июня до 23:00 14 июня будет перекрыт Приморский бульвар.

14 июня ограничения движения будут действовать по следующему графику:

улица Итальянская – с 06:00 до 13:00;

улица Ланжероновская – с 06:00 до 13:00;

улица Европейская – с 06:00 до 12:00;

улица Николая Савича – с 07:00 до 08:30;

улица Гоголя – с 06:00 до 08:30;

Европейская площадь – с 06:00 до 08:30;

переулок Футуристов – с 06:00 до 08:30;

улица Гаванная – с 06:00 до 08:30;

улица Греческая – с 06:00 до 12:00;

улица Канатная – с 06:00 до 12:00;

улица Базарная (от Канатной до Маразлиевской) – с 06:00 до 09:00;

переулок Дмитрия Лесича – с 06:00 до 11:30;

улица Маразлиевская – с 06:00 до 12:00;

Центральный парк культуры и отдыха имени Т. Г. Шевченко – с 06:00 до 12:00;

бульвар Гетмана Сагайдачного – с 06:00 до 12:00;

улица Леонтовича – с 06:00 до 12:00;

Французский бульвар – с 06:00 до 09:30;

улица Академическая – с 06:00 до 09:30;

улица Генуэзская – с 06:00 до 10:00;

Аркадийская аллея – с 06:00 до 10:00;

Трасса здоровья – с 06:00 до 11:00;

улица Дерибасовская – с 06:00 до 12:00;

улица Ришельевская – с 06:00 до 12:00.

При этом площадь 10 Апреля полностью перекрывать не будут – движение организуют в реверсивном режиме.

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Как изменится работа общественного транспорта

Как сообщили в Департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета, с 05:00 до 14:00 14 июня временно изменятся схемы движения городского общественного транспорта.

Трамваи

Трамвайный маршрут №5 «Аркадия – Автовокзал» будет работать по сокращенной схеме «Куликово поле – Автовокзал».

Трамвайный маршрут №28 «Парк им. Т. Г. Шевченко – ул. Пастера» будет работать по маршруту «Куликово поле – ул. Пастера».

Троллейбусы

Троллейбусный маршрут №3 «Застава I – парк им. Т. Г. Шевченко» временно будет курсировать между Заставой I и Железнодорожным вокзалом. Конечную остановку «Парк им. Т. Г. Шевченко» на время соревнований перенесут к вокзалу.

Троллейбусный маршрут №9 «ул. Инглези – ул. Ришельевская» из-за ограничения движения по улицам Канатной и Греческой будет работать по схеме «ул. Инглези – Железнодорожный вокзал».

Работу троллейбусного маршрута №2 «парк им. Т. Г. Шевченко – ул. Новосельского» на время соревнований полностью приостановят. После завершения мероприятия движение восстановят.

Автобусы

Автобусный маршрут №220а в направлении Экономического университета будет следовать с улицы Европейской по улице Нины Строкатой, далее по Преображенской и затем по обычному маршруту.

Автобусный маршрут №221 в направлении Нового рынка будет двигаться с улицы Греческой по Ришельевской, улице Нины Строкатой, площади Веры Холодной, Соборной площади, улице Киры Муратовой и далее по маршруту.

Автобусный маршрут №145 в направлении Пересыпского моста будет следовать с улицы Итальянской по улице Караванского, Европейской, Строкатой, Преображенской и далее по установленной схеме.

Также напомним, что в Одессе отменяют автобусный маршрут №110 и запускают бесплатные рейсы на Куяльник

Автобусный маршрут №146:

в сторону Пересыпского моста – с Канатной по Большой Арнаутской, улице Вадима Корженко, Польской, Святослава Караванского и далее по маршруту;

в сторону Железнодорожного вокзала – с улицы Нины Строкатой по Польской, улице Вадима Корженко, Малой Арнаутской, Канатной и далее по маршруту.

Автобусный маршрут №175:

в сторону конечной остановки «Аптека Гаевского» – с Итальянской по улице Святослава Караванского и далее по маршруту;

в сторону Железнодорожного вокзала – с улицы Нины Строкатой по Ришельевской и далее по маршруту.

Автобусный маршрут №233:

в направлении парка им. Т. Г. Шевченко – с Малой Арнаутской по Канатной до Большой Арнаутской, где будет организована временная конечная остановка;

в обратном направлении – от Большой Арнаутской по действующей схеме маршрута.

На время проведения соревнований конечную остановку «Парк им. Т. Г. Шевченко» перенесут на Большую Арнаутскую.

Автобусный маршрут №203 в направлении парка им. Т. Г. Шевченко будет следовать с Троицкой по улице Вадима Корженко, Польской и улице Святослава Караванского. Временной конечной станет остановка «улица Польская».

Конечную остановку «Парк им. Т. Г. Шевченко» на время соревнований также перенесут на улицу Святослава Караванского.

После 14:00 воскресенья, по мере открытия улиц, все автобусы, трамваи и троллейбусы вернутся к своим обычным городским маршрутам.