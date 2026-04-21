Ключевые моменты:

Зоопарк остается на месте: без закрытия, перемещения животных или изменения статуса.

Руководство меняется: открытый конкурс на должность директора по окончании срока Игоря Билякова.

Создают Наблюдательный совет и положения о конкурсе для избрания квалифицированного специалиста.

Прозрачность на первом месте: все этапы – публичные.

Увольнение и.о. директора (назначенного без конкурса).

Одесский зоопарк остается на месте, однако сменяет руководство

И.о. мэра Одессы Игорь Коваль заявил, что Одесский зоопарк останется на привычном месте без изменений статуса или перемещения животных.

Добавим, что причиной внимания явилась ситуация с руководством. По окончании срока полномочий действующего директора Игоря Билякова город объявляет открытый конкурс на новую должность.

В городском совете отмечают, что готовят положения о конкурсе и создают Наблюдательный совет зоопарка, чтобы выбрать компетентного специалиста для дальнейшего развития учреждения.

Кроме того, все этапы – от формирования совета до назначения директора обещают провести максимально прозрачно и публично. Что касается и. директора, связанного с коммерческим зоопарком и назначенного без конкурса, его уволят. Временно обязанности возьмет на себя другой заместитель.

