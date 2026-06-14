Ключевые моменты:

В Одессе работает Центр адопции «Территория добра», где собаки из прифронтовых зон восстанавливаются после потерь и стресса.

Сейчас здесь живет около 60 собак, многие из которых эвакуированы из самых горячих точек.

Каждый день волонтеры заботятся о собаках: кормят, лечат, выгуливают, убирают и поддерживают их эмоционально.

К помощи активно приобщаются одесситы — приносят корм, выгуливают и поддерживают центр.

Главная мечта собак — найти семью и дом, где их будут любить и больше не покинут самих.

Как волонтеры возвращают веру в людей сотням собак

Центр Адопции «Территория добра» — это место, где животные после страха, взрывов и потерь постепенно снова учатся доверять людям. Сейчас здесь проживает около 60 собак. Многие прибыли из самых горячих точек, пережили потерю дома, хозяев и привычной жизни. Однако они не потеряли главного способности верить в человеческую доброту.

Добавим, что каждый день волонтеры Яна Титаренко, Зоя Великая и вся команда центра заботятся о животных: убирают вольеры, лечат, кормят, выгуливают и просто обнимают, возвращая им чувство безопасности. Благодаря их работе собаки живут в чистоте, сытости и заботе.

Следует отметить, что важную роль играют и одесситы, которые приходят помогать: выгуливают животных, приносят корм, поддерживают руками или просто дарят несколько минут внимания.

Но самая большая мечта каждого хвостатого обитателя здесь – не игрушки или вкусности. Они ждут дома. На человека, который скажет: «Теперь ты мой». На тепло, где больше не будет одиночества. В их глазах много любви, нежности и благодарности, которой хватило бы на всю жизнь.

Центр находится по ул. Николая Троицкого и здесь можно приходить, гулять с собаками, помогать или просто рассказывать о них другим. Возможно, именно здесь вас ждет тот, кто любит вас безусловно.

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