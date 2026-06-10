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В Одесской области экологи вместе с немецкими журналистами фиксируют массовую гибель китообразных в нацпарке «Тузловские лиманы».

Съемочная группа работает на 25-километровом участке побережья Черного моря, документируя последствия экологической ситуации.

Экологи отмечают, что масштабы могут быть значительно больше из-за ограниченной осмотренной территории побережья.

Ситуация напоминает события 2022 года с массовой гибелью морских млекопитающих в Черном море.

Среди причин экологи называют влияние полномасштабной войны РФ против Украины: взрывы, ракетные пуски и работу военных сонаров, а также возможные химические и акустические факторы, вредящие морским животным.

Новые детали массовой гибели дельфинов в Одесской области

На побережье Черного моря продолжается фиксация массовой гибели китообразных. Иван Русев отметил, что к работе экологов присоединилась съемочная группа немецкого общественного вещателя ZDF во главе с журналистом программы ZDF heute Дарой Гассанзаде.

По его словам Русева, команда вновь обследовала 25-километровую песчаную пересыпь в рамках национального парка в поисках погибших дельфинов. Он добавил, что ранее на побережье было обнаружено около 40 тел редких китообразных. К слову, во время повторного выезда специалисты зафиксировали, что около 80% найденных тел за последние три дня исчезли. Эколог подчеркнул, что тела дельфинов могло унести море или дикие животные. Однако это усложняет сохранение доказательств для дальнейших исследований. Специалисты отмечают, что фактические масштабы могут быть значительно больше, ведь осмотрена лишь часть территории национального парка, а общая протяженность морского побережья достигает тысяч километров.

Также во время обследования была найдена большая афалина: длиной около 2,5 метра и весом более 150 кг. Именно этот эпизод съемочная группа телеканала начала документировать.

Эколог подчеркивает, что нынешние масштабы напоминают ситуацию 2022 года, когда наблюдалась одна из самых больших волн гибели морских млекопитающих в Черном море.

Главной причиной таких явлений он называет последствия полномасштабной войны России против Украины и влияние боевых действий на экосистему Черного моря. По его словам, постоянные взрывы, ракетные пуски и работа мощных сонаров военных кораблей создают критическую нагрузку на морскую среду.

Также отмечается, что ситуация носит комплексный характер. Среди возможных факторов — химическое загрязнение (в том числе токсичные поражения внутренних органов вследствие нефтепродуктов) и акустический эффект, который может дезориентировать животных.

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