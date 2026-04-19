Ключевые моменты:

Беляков заявил, что бюджет в 35 млн грн позволяет лишь «выживать», а для нормальной работы необходимо его двукратное увеличение.

На модернизацию вольеров и террариума, по оценкам экс-директора, требуется дополнительно 100-120 млн грн.

Идею строительства нового зоопарка в парке Савицкого за 4 млрд грн Беляков назвал «безумием» и экономически необоснованной тратой.

Директор муниципального зоопарка, по словам Белякова, получает зарплату около 500 долларов в месяц.

Вопрос финансирования Одесского зоопарка остается одной из самых острых тем для коллектива. По словам Игоря Белякова, в 2026 году бюджет учреждения составляет 35 млн грн, еще около 10 млн грн приносит касса. Несмотря на кажущиеся масштабными цифры, этих средств едва хватает на базовые нужды: зарплаты 150 сотрудникам, коммунальные платежи, корма и поддержание инфраструктуры.

«Сумма кажется большой, но хозяйство огромное… Инфраструктура сильно устарела. 35 млн крайне недостаточно. Мы каждый год просим больше, но получаем то, что получаем. В бюджете вечно нет денег, кроме того, идет война, это нужно понимать. Каждый день слышу от одесситов, что зоопарк стал лучше, и это дается путем крайнего напряжения сил», – пояснил Беляков.

Для полноценного функционирования и развития, как считает экс-руководитель, ежегодный бюджет необходимо увеличить до 70 млн грн. Дополнительно около 100-120 млн грн требуют модернизация террариума и расширение вольеров – самостоятельно такие вложения зверинец осилить не может.

Комментируя разговоры о масштабном проекте создания нового зоопарка в парке Савицкого, смета которого достигает 4 млрд грн, Беляков был категоричен: «Это безумие, дискутировать здесь не о чем».

Отдельно Игорь Беляков коснулся темы оплаты труда: свою зарплату он оценил в «триста с лишним тысяч гривен» в год, что составляет около 500 долларов в месяц. Он подчеркнул, что у рядовых сотрудников зоопарка заработная плата значительно ниже, что создает кадровые сложности.

