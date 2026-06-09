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Видео с погибшим возле многоэтажки котенком полицейские обнаружили в соцсетях во время мониторинга.

Виновником оказался 47-летний нетрезвый мужчина, его нашли на месте происшествия.

Свой поступок задержанный объяснил тем, что котенок его раздражал и «вредил» в квартире.

По факту жестокого обращения с животным начато криминальглое производство.

Жуткие кадры с погибшим котенком у подножия высотки в одном из жилых комплексов Таировской громады (по информации из соцсетей, речь идет о жилмассиве Радужный). правоохранители заметили в соцсетях в понедельник, 8 июня. На место сразу же выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские быстро разыскали хозяина животного – им оказался 47-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. Как выяснилось, животное он приобрел совсем недавно. Мужчина признался, что выбросил котенка из окна шестого этажа, потому что тот его раздражал и якобы безобразничал в доме. Шансов выжить после падения с такой высоты у малыша не было.

Следователи территориального подразделения полиции уже внесли эту историю в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Сейчас копы устанавливают все детали трагедии под процессуальным руководством Черноморской окружной прокуратуры. Нападавшему грозит наказание вплоть до лишения свободы.

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