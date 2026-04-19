Ключевые моменты:

Игорь Беляков опроверг информацию мэрии о том, что он сам подал заявление об увольнении по собственному желанию.

О завершении контракта экс-директор узнал после звонка в мэрию.

Исполнять обязанности руководителя зоопарка будет Александра Швец.

Бывший директор подчеркнул, что не собирается конфликтовать из-за увольнения.

Увольнение Игоря Белякова, руководившего Одесским муниципальным зоопарком 13 лет, стало одной из наиболее обсуждаемых тем в городе. Пока общественность подписывала петиции в его защиту, сам уже бывший директор прояснил детали кадрового решения.

Одной из главных тем интервью «Думской» стал вопрос о характере увольнения. Несмотря на позицию городских властей, которые ранее сообщали, что Беляков ушел по собственному желанию, сам экс-директор в разговоре с журналистами эту версию категорически опроверг.

«Это неправда, я не писал заявления на увольнение», – заявил Беляков.

По его словам, он уточнил информацию в мэрии 15 апреля, где ему подтвердили, что контракт с ним завершен и продлен не будет.

Игорь Беляков также высказался о своей преемнице – Александре Швец. Она была назначена его заместителем в начале марта, причем, как утверждает экс-директор, ее кандидатура была «спущена сверху».

«На мой взгляд, это довольно грамотная женщина, толковый сотрудник, она по образованию ветеринар, хорошо относится к животным, я лично против нее ничего не имею», – сказал бывший глава зоопарка.

В то же время он отметил, что несмотря на 40 лет работы в зоопарке, он не намерен бороться за кресло в судебном или ином порядке, признавая, что руководство коммунальными предприятиями – это прерогатива городских властей, и планирует принять ситуацию как данность.

«Какой будет воля Божья, так тому и быть. Конечно, я хотел бы остаться директором зоопарка, потому что действительно отдал ему всю жизнь. Однако биться в истериках и цепляться за кресло я не собираюсь. По закону назначение и увольнение директора коммунального предприятия – прерогатива городской власти, она решает, кто возглавляет зоопарк», – подытожил Беляков.

На данный момент городская администрация не давала дополнительных комментариев относительно того, почему было принято решение не продлевать контракт с многолетним руководителем зоопарка.

