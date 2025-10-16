Ключевые моменты:

Житель Яськовской громады избил щенка до смерти и пытался задушить котенка. Всё это произошло на глазах у его матери.

Правоохранители спасли котенка и отвезли его к ветеринару, животное вернули хозяйке.

Мужчину задержали. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Жестокое обращение с животными в Одесской области

Вчера, 15 октября, жительница Яськовской громады обратилась в полицию с сообщением, что ее 30-летний сын, с которым она живёт, дома издевается над животными. По ее словам, он пытался задушить котенка, а затем забил до смерти щенка.

На место выехал наряд полиции. Правоохранители выяснили, что женщина действительно помешала сыну задушить котенка. После этого он переключился на щенка, которого несколько раз ударил ногами — животное погибло.

Полицейские немедленно доставили котенка в ветеринарную клинику. Осмотр показал, что он не получил серьёзных травм, и его жизни ничего не угрожает. Животное вернули хозяйке.

Следователи открыли уголовное производство по части 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины — это жестокое обращение с животными с особой жестокостью. Тело щенка направили на судебно-ветеринарную экспертизу.

Мужчина задержан. Сейчас решается вопрос о вручении ему подозрения и выборе меры пресечения. Также его направят на психиатрическую экспертизу для установления вменяемости. За подобное преступление законодательство предусматривает наказание до 8 лет тюрьмы.

