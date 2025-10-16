Ключевые моменты:
- Житель Яськовской громады избил щенка до смерти и пытался задушить котенка. Всё это произошло на глазах у его матери.
- Правоохранители спасли котенка и отвезли его к ветеринару, животное вернули хозяйке.
- Мужчину задержали. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Жестокое обращение с животными в Одесской области
Вчера, 15 октября, жительница Яськовской громады обратилась в полицию с сообщением, что ее 30-летний сын, с которым она живёт, дома издевается над животными. По ее словам, он пытался задушить котенка, а затем забил до смерти щенка.
На место выехал наряд полиции. Правоохранители выяснили, что женщина действительно помешала сыну задушить котенка. После этого он переключился на щенка, которого несколько раз ударил ногами — животное погибло.
Полицейские немедленно доставили котенка в ветеринарную клинику. Осмотр показал, что он не получил серьёзных травм, и его жизни ничего не угрожает. Животное вернули хозяйке.
Следователи открыли уголовное производство по части 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины — это жестокое обращение с животными с особой жестокостью. Тело щенка направили на судебно-ветеринарную экспертизу.
Мужчина задержан. Сейчас решается вопрос о вручении ему подозрения и выборе меры пресечения. Также его направят на психиатрическую экспертизу для установления вменяемости. За подобное преступление законодательство предусматривает наказание до 8 лет тюрьмы.
Читайте также:
- На Трассе здоровья 66-летний одессит начал стрелять в собак
- Одессит был оштрафован за нарушение правил по выгулу домашней собаки.