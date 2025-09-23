Ключевые моменты:

На Трассе здоровья 66-летний мужчина застрелил собаку из пневматической винтовки, утверждая, что защищался от стаи;

Очевидцы рассказали, что он был пьян и отказался отвезти раненого пса в клинику, животное погибло;

Полиция квалифицировала случившееся как жестокое обращение с животными, фигуранту грозит до 3 лет лишения свободы.

Утром 22 сентября на Трассе здоровья мужчина выстрелил в собаку. Как сообщают местные телеграм-каналы, оказавшиеся рядом прохожие требовали отвезти раненого пса в ветклинику, однако мужчина отказался. Несмотря на попытки людей помочь, собака не выжила. Очевидцы утверждают, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным полиции, стрелявший 66-летний местный житель использовал пневматическую винтовку и заявил, что действовал в целях самозащиты.

Следователи квалифицировали произошедшее как жестокое обращение с животными, повлекшее гибель, что предусматривает до трех лет лишения свободы.

Оружие и тело животного изъяты для проведения экспертизы, решается вопрос о вручении подозрения.

Ранее 38-летний мужчина пытался утопить собаку в море на пляже в Одесской области.

Читайте также: В Одесской области море вынесло на берег останки двух крупных дельфинов (фото)