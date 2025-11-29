Ключевые моменты:

В центре Татарбунар мужчина выбросил из автомобиля нескольких щенков и уехал.

Полиция установила нарушителя – им оказался 53-летний местный житель.

На нарушителя составили протокол по ч. 2 ст. 89 КоАП Украины.

Мужчине грозит штраф или административный арест.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Днем в пятницу, 28 ноября, в дежурную часть отделения полиции Белгород-Днестровского райотдела поступило сообщение от жительницы Татарбунар о том, что средь бела дня в центре города неизвестный мужчина выбросил из багажника своего легкового авто прямо на дорогу нескольких щенков и уехал.

Патрульные полицейские установили личность правонарушителя – им оказался 53-летний житель одного из сел Татарбунарской громады.

Полицейские разыскали мужчину по месту жительства. Он объяснил, что вывез животных из дома, потому что якобы был не в состоянии их прокормить.

В отношении мужчины составили админпротокол по ч. 2 ст. 89 КоАП Украины. За оставление животных на произвол судьбы предусмотрено наказание в виде штрафа до 8,5 тыс. грн или административный арест до 15 суток, с конфискацией животного, если пребывание животного у владельца представляет угрозу для его жизни или здоровья. Собранные административные материалы будут направлены в суд.

