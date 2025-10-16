Ключевые моменты:

В ночь на 16 октября российские дроны и ракеты повредили объекты компании ДТЭК Нефтегаз. Работа газодобычи в Полтавской области остановлена.

Россия изменила тактику и бьёт прицельно по энергетике, чтобы лишить украинцев тепла и света.

Силы обороны нанесли удары по шести скоплениям российских войск и двум пунктам управления. Потери врага за сутки — более 1 000 человек.

Россия атакует энергетику Украины

В ночь на 16 октября Россия провела комбинированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры в Полтавской области. Обстрел был направлен по газодобывающим мощностям компании ДТЭК Нефтегаз. В результате повреждений добыча газа временно приостановлена.

Из-за атаки без газоснабжения остались 6450 потребителей в 6 населенных пунктах, сообщил глава Полтавской областной военной администрации

«Под атакой была энергетическая инфраструктура. В результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты нефтегазовой промышленности. Без пострадавших», — отметил глава ОВА.

Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии, сообщил, что враг нацелен на разрушение ключевых элементов энергосистемы, чтобы вызвать в Украине массовые отключения электроэнергии и тепла. По его словам, Россия сосредоточила удары на Полтавской и Харьковской областях.

Он также подчеркнул, что для противодействия таким атакам необходимо не только укрепление ПВО, но и упреждающие удары по энергетической инфраструктуре РФ.

Ситуация на фронте: активизация врага и ответ ВСУ

Войска РФ могут планировать механизированное наступление на Северск Донецкой области, прогнозируют в американском Институте изучения войны (ISW) и в Силах обороны Украины.

Карта аналитического проекта DeepStatе показывает (по состоянию на 13 октября) появление клещей «серой зоны» вокруг города, что свидетельствует о новой тактике России. Агрессор пытается не штурмовать в лоб, а охватить Северск сразу с востока, севера и юга – к тому же, продвигается, но не пытается закрепиться.

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 184 боевых столкновения. Почти треть пришлась на Покровское направление. Также враг активизировался в районах Александровки и Константиновки, где применяет ракеты и авиацию.

ВСУ не остались в долгу: силы обороны поразили шесть скоплений личного состава противника и два командных пункта. По данным Генштаба ВСУ, потери российских войск за сутки составили: