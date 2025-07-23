Ключевые моменты:

На одном из пляжей Одесского района мужчина пытался утопить собаку в море;

Очевидцы происшествия вмешались и спасли животное, затем вызвали полицию;

Полиция начала досудебное расследование по ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными).

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, о факте жестокого обращения с животным в полицию сообщили очевидцы накануне, 22 июля.

Прибывшие на место правоохранители установили, что 38-летний мужчина, находясь на пляже, пытался утопить собаку в море. Благодаря вмешательству небезразличных граждан животное удалось спасти, после чего свидетели вызвали полицию.

Собаку доставили в ветеринарную клинику.

Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины и начали досудебное следствие.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 9 июля в Одессе на улице Львовской местные жители обнаружили бездомного пса Паштета с огнестрельным ранением в голову. Несмотря на стремление ветеринаров и зооволонтеров спасти раненое животное, на следующий день пес умер.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животным. Однако найти стрелка так и не удалось.

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