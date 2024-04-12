Закон про мобилизацию: кого не призовут, как будут мотивировать военнослужащих и наказывать уклонистов

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении закон №10449 об ужесточении мобилизации, который на протяжении последних месяцев был предметом ожесточенных споров среди политиков и в обществе.

Закон принят 283 голосами народных депутатов в редакции профильного Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Главные принципы принятого закона, в частности, предусматривают:

Обязанность украинцев по воинскому учету

все призывники, военнообязанные и резервисты через 60 дней со дня вступления в силу Закона , должны явиться в ТЦК, в ЦНАП или воспользоваться электронным кабинетом и пройти сверку персональных данных с учетными данными ТЦК;

мужчины, которые имеют специальные звания (классные чины) и проходят службу в правоохранительных органах, налоговой, таможенной службе и т.д., а также уволены с такой службы, должны в течение 60 дней после принятия законопроекта стать на воинский учет в ТЦК по своему месту жительства;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет , которые сняты с воинского учета в связи с выбытием за пределы Украины на срок более трех месяцев, должны стать на воинский учет.

Граждане обязаны иметь при себе во время военного положения и / или во время проведения мобилизации военно-учетный документ и предъявлять его по требованию вместе с документом, удостоверяющим личность.

Что изменится в правилах бронирования

Согласно новому закону бронированию подлежат военнообязанные, которые работают или проходят службу:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления на должностях:

-государственной службы категории «А», председателей областных, районных, районных в городе (в случае создания) советов, сельских, поселковых, городских голов;

-государственной службы категории «Б», «В», в органах местного самоуправления — не более 50 процентов количества военнообязанных этих категорий в указанных органах;

-государственной службы категории «А», председателей областных, районных, районных в городе (в случае создания) советов, сельских, поселковых, городских голов; -государственной службы категории «Б», «В», в органах местного самоуправления — не более 50 процентов количества военнообязанных этих категорий в указанных органах; в органах государственной власти, других государственных органах, Нацполиции, НАБУ, ГБР, органах прокуратуры, БЭБ, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, Службе судебной охраны, в судах, учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования (за исключением военнообязанных, указанных в пункте 1 настоящей части), а также на штатных должностях патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных заданий (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

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Кто будет раздавать повестки

Участие в оповещении военнообязанных во время мобилизации вместе с ТЦК будут принимать полиция, местные органы государственной власти, органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений и организаций.

Уважительные причины неприбытия гражданина по повестке в ТЦК такие:

препятствие стихийного характера,

болезнь гражданина,

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в указанные пункт и срок;

смерть близких родственников .

В законе говорится, что повестка «перестанет быть элементом шантажа и запугивания». Для этого утвержден перечень информации, которая должна быть указана в повестке. Каждый военнообязанный будет знать, что это именно его повестка.

Кто не подлежат призыву по мобилизации

женщины и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй из родителей такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести и т.д., а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда и т.п;

усыновители, опекуны, попечители и др. лица, на содержании которых находится ребенок (дети), который (которые) до момента усыновления был (были) ребенком-сиротой (детьми-сиротами) или ребенком (детьми), лишенным (лишенными) родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком и/или родителями, если человек сам нуждается в постоянном уходе по медицинскому или врачебному заключению;

опекун лица, признанного судом недееспособным;

имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей, одного из парных органов, или при наличии у лица с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

имеющие одного из родителей с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать;

члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним.

члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной (полнородный) брат или сестра) лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины ;

педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования .

соискатели образования зачисленные в интернатуру .

граждане, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена ;

военнообязанные до достижения 25-летнего возраста, которые прошли базовую общевойсковую подготовку в соответствии со статьей 101 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» или базовую военную службу (такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия).

Для кого исключена отсрочка от мобилизации

Исключена возможность уклоняться гражданам от призыва по мобилизации путем поступления в учебное заведение для получения второго, третьего высшего образования (бакалавр, магистр) или даже более низкого образования, чем имеющееся.

Исключены отсрочки работникам предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны.

Как будут наказывать уклонистов

По закону предусмотрены следующие меры воздействия на уклонистов:

Ограничение судом граждан в праве управления транспортным средством во время мобилизации, в случае невыполнения требования ТЦК о выполнении обязанности (обязанностей).

Предоставление консульских действий в зарубежных дипломатических учреждениях Украины будет осуществляться при условии уточнения гражданином своих персональных данных с учетными данными в ТЦК.

В условиях военного положения оформление паспортных документов за рубежом для граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется при условии наличия у них военно-учетных документов.

Общевойсковая подготовка

Вместо срочной службы вводится базовая военная служба для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет:

— в мирное время — до пяти месяцев, из которых до трех месяцев осуществляется базовая общевойсковая подготовка, до двух месяцев — профессиональная подготовка;

— во время действия военного положения — на срок до трех месяцев, из которых не менее одного месяца осуществляется базовая общевойсковая подготовка, до двух месяцев — профессиональная подготовка.

С 1 сентября 2025 года вводится базовая общевойсковая подготовки во всех ВУЗах.

Вводятся краткосрочные контракты на военную службу во время военного положения (для граждан в возрасте от 18 до 25 лет, для медицинских специалистов и психологов — 1 год).

прохождение базовой общевойсковой подготовки или военной службы теперь обязательно для принятия на государственную службу, службу в органы местного самоуправления, в органы полиции и прокуратуру.

Мотивация для военнослужащих