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Ракетный удар по «Новой почте» в Одессе: один из пострадавших – в тяжелом состоянии в реанимации

Ракетный удар по «Новой почте» в Одессе: один из пострадавших – в тяжелом состоянии в реанимации

В результате ракетной атаки по Одессе вечером 1 мая, в одну из городских больниц госпитализировали 32-летнего мужчину, пострадавшего от удара взрывной волны. Сейчас он находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.

О состоянии пострадавшего рассказал директор больницы Денис Себов.

По словам врача, мужчина попал в больницу в состоянии ступора с сообщающейся торакоабдоминальной травмой, переломами ребер и внутрибрюшным кровотечением. Его сразу же прооперировали.

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«Проведено оперативное вмешательство, сделан дренаж грудной полости и спленоктомия. Сейчас пациенту удалось стабилизировать и ликвидировать кровотечение, он в тяжелом состоянии находится в отделении реанимации интенсивной терапии. Характер травмы ударноволновый, есть еще вторичные осколочные поражения сетчатки, над этим работают офтальмологи»,

– рассказал Себов.

Напомним, поздним вечером 1 мая 2024 года русские террористы нанесли по Одессе уже третий за последний дни удар баллистическими ракетами. На этот раз пострадали склады «Новой почты». На месте возник масштабный пожар.

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате ракетной атаки пострадали 14 человек. Один мужчина госпитализирован, всем остальным помощь оказана на месте. Также сообщалось, что сотрудники «Новой почты» не пострадали, так успели спрятаться в убежище.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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