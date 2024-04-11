Рада приняла закон о мобилизации: из него исключили важный пункт

Законопроект №10449 ужесточает правила воинского учета, усиливает санкции против «уклонистов» и конкретизирует положения об отсрочке от мобилизации.

Как отметил нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк, парламент учел 31 правку профильного комитета, а также исключил из документа норму о демобилизации через 36 месяцев после службы.

СМИ и нардепы сообщали, что исключение пункта о демобилизации из законопроекта инициировал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в письме министру обороны Украины Рустему Умерову, объясняя это тем, что «отдельные положения законопроекта, учитывая значительное количество депутатских правок, требуют более детального анализа и дополнительного изучения». Сырский предложил принять положения о демобилизации отдельным законом.

Согласно регламенту и Конституции, теперь документ должен подписать спикер ВРУ и передать документ на подпись президенту. И после этого через месяц закон вступает в действие.

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Основные положения закона №10449

Вместо срочной службы вводится базовая военная служба сроком 5 (в мирное время) и 3 (в военное время) месяцев. Украинцы младше 24 лет смогут выбирать год и период прохождения базовой службы.

Вводится базовая общевойсковая подготовка. С 2025 года она станет элементом обучения в учебных заведениях, будет проводиться в вузах всех форм собственности.

Не нужно идти в ТЦК, чтобы обновить данные. Это можно будет сделать онлайн в личном кабинете или ЦНАПе. Граждане, состоящие на военном учете, могут в добровольном порядке создать личный электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста.

Остается норма о праве на демобилизацию людей с инвалидностью, а также демобилизация в связи с освобождением из плена (если военнослужащий не выражает желания продлить службу).

Признанные ограниченно пригодными должны повторно прийти ВВК.

Военнослужащие при заключении первого контракта имеют право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки.

Получившие II — III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих) должны пройти повторный медосмотр для определения пригодности к службе.

Что касается консульских услуг за границей, то в течение 60 дней нужно будет обновить персональные данные в ТЦК. При этом сделать это можно будет дистанционно по электронной почте, по телефону или через е-кабинет.

Ограничение права вождения для уклонистов от военной службы. Однако есть исключения.

Во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский будет производить фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации.

Необходимость обязательно иметь при себе военно-учетный документ и показать его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГПСУ. Требуется на период мобилизации всем гражданам в возрасте от 18 до 60 лет, состоящим на учете (сняты с него).

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета».

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