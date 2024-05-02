Новости Одессы и Одесской области

На Новой почте рассказали, что уничтожила российская ракета на складе в Одессе

На Новой почте рассказали, что уничтожила российская ракета на складе в Одессе

В результате ночного удара по сортировочному депо и отделению Новой Почты в Одессе было уничтожено 904 отправления стоимостью 3 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Рашистской ракетой было уничтожено не только наше депо и отделение, а и 15,5 тонн ваших заказов из интернет-магазинов с одеждой, техникой, детскими игрушками, вкусняшками для животных, лекарствами, посылками с заботой о родных и тому подобное.
А по версии врага — здесь хранилось оружие», — отметили в компании.

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В компании сообщили, что уже начали обзванивать клиентов для компенсации стоимости сгоревших посылок и грузов.

А посылки которые были в пути — перенаправлены на отделение №3 Новой почты в Одессе.

Как сообщалось, под ударом российской ракеты оказались склады новой почты в Одессе, там  до самого утра тушили масштабный пожар. Пострадало 14 человек. Среди сотрудников Новой почты пострадавших нет.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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