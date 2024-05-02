Новости Одессы и Одесской области

Очередной привет от «русского мира»: как выглядит место прилета российской ракеты (фоторепортаж)

Очередной привет от «русского мира»: как выглядит место прилета российской ракеты (фоторепортаж)

Третьи сутки подряд российские террористы бьют по Одессе баллистическими ракетами. В результате гибнут мирные жители, много покалеченных и раненых. В городе повсюду напоминания о том, как выглядит «русский мир» во всей красе.

Как сообщалось, в результате российской ракетной атаки по Одессе разрушена гражданская инфраструктура, в частности складские помещения почты.

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На месте прилета спасатели ликвидировали масштабный пожар.

Также в результате ночного обстрела значительные повреждения получило здание пожарной части. Взрывной волной выбиты стекла и частично окна, повреждены потолки.

В момент удара спасатели находились в укрытии, никто не пострадал.

Ранее, 29 апреля 2024 года, российские военные сознательно направили на побережье Одессы кассетную баллистическую ракету, чтобы было больше жертв среди мирного населения.

Историк Александр Алферов разложил по полочкам, почему путин обстреливает Одессу и как события 2 мая 2014 имеют к этому отношение.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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