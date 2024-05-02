Война, день 799-й: россия третий день подряд терроризирует Одессу баллистическими ракетами

Рашисты стали чаще бить по Одессе баллистикой: причины

На сегодняшний день в южных регионах страны крайне сложно сбивать баллистические ракеты, поэтому враг делает ставку именно на такой вид террора. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук.

По его словам, в ракетах «Искандер» российские террористы используют боевую часть с кассетными суббоеприпасами, чтобы нанести как можно больше вреда мирному населения. Также Братчук добавил, что путинские войска смогли накопить ресурс, чтобы регулярно терроризировать Одессу.

«У врага, во-первых, накоплен соответствующий ресурс, мы это знаем по данным Главного управления разведки. Баллистика, что касается Искандеров, он используется с кассетным боеприпасом для того, чтобы было больше жертв. Во-вторых, баллистика – это то, что сейчас крайне сложно перехватить, в частности, на юге. Тут уже наши надежды на те обещания, которые, я уверен, будут выполнены по усилению нашей противовоздушной обороны», – заявил Братчук.

Кроме того, он добавил, что враг делает ставку именно на баллистику, потому что такие ракеты являются крайне сложной целью для систем противовоздушной обороны. При этом он считает, что террор будет продолжаться до тех пор, пока на юге Украине не появятся ЗРК, способные уничтожать баллистические ракеты.

«Другая номенклатура ракет сейчас не используется, потому что они перехватываются нашими силами ПВО. Поэтому враг пытается бить именно теми боеприпасами, которые сегодня самые болезненные. Думаю, что эта тактика будет продолжаться, но в любом случае мы усилимся и таких обстрелов станет меньше», – сказал Братчук.

Тревожная ночь на болотах

Ночью в четверг, 2 мая, несколько областей рф оказались под атакой беспилотников. Несколько БпЛА удалось сбить, однако есть и попадания.

Об ударах дронами сообщили губернаторы Орловской, Курской, Ростовской и Смоленской областей.

Местные жители жаловались в сети на «хлопки», а затем и на отключения электроэнергии. Власти регионов подтвердили факты атаки на энергетические объекты.

Последствия уточняются.

О ситуации на фронте на утро 2 мая 2024

Российское военное командование передислоцирует элементы двух дивизий воздушно-десантных дивизий (ВДВ) из Запорожской области на Донетчину для усиления и активизации своих текущих наступательных операций. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

Вероятно, враг пытается извлечь выгоду из нынешнего «окна уязвимости» Сил обороны Украины, прежде чем американская военная помощь начнет достигать линии фронта в больших масштабах.

На линии фронта прошедшие сутки произошло 121 боевое столкновение. В общем, враг нанес 5 ракетных и 63 авиационный удары, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

За прошедшие сутки авиация и подразделения ракетных войск Сил обороны нанесли поражение по 1 пункту управления, 1 наземной станции управления БпЛА и по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

Потери врага на утро 2 мая 2024

За сутки ВСУ ликвидировали 1030 оккупантов.

По данным Генштаба, также рашисты потеряли такую ​​технику: