Клипмейкер Таню Муиньо из Одессы стала постановщицей номера участниц «Евровидения-2024» от Украины

Стоит отметить, что обе девушки до последнего держали имя режиссера-постановщика их номера на конкурсе в секрете. И то, что это получившая известность во всем мире одесситка Таню Муиньо, стало известно лишь накануне.

Как отмечают исполнительницы, они благодарны судьбе за возможность сотрудничества с Таню Муиньо. По их словам, у них общая цель – как можно лучше представить Украину на «Евровидении».

«Она чрезвычайно талантлива, и то, что она делает, так важно для нас, потому что она не только талантливая украинка, которая начала работать в Голливуде, она сделала то, чего не делал никто в музыкальной индустрии до нее, и мы так гордимся ею. Она часть нашей культуры»,

– рассказали alyona alyona и Jerry Heil в интервью изданию Billboard.

Также певицы говорят, что это сотрудничество в очередной раз подчеркивает идею песни, с которой они будут представлять Украину на конкурсе в Мальме, а именно – «единство людей, единство женщин, дев».

Сначала девушки обсудили с Муиньо «все, что болит и резонирует» в этой песне». А уже через несколько дней режиссер представила собственное видение, поразившее артисток.

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Таню Муиньо – украинский режиссер, дизайнер и фотограф из Одессы. Свою звездную карьеру она начала с сотрудничества с украинским исполнителем Monatik. А мировую славу режиссера получила после того, как сняла клип для певицы Кэти Пэрри.

Также Таню Муиньо снимала клипы для дуэта Post Malone и The Weeknd, Cardi B, Rosalia и других. Последняя ее работа – клип для британской поп-звезды Дуа Липы на песню Illusion.

Песенный конкурс Евровидение в этот году состоится в шведском городе Мальме. Украина выступит в первом полуфинале 7 мая.